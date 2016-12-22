Ирак назвал сделку «Роснефти» с властями Иракского Курдистана незаконной

Министерство нефти Ирака назвало незаконными все контракты, подписанные в регионах без согласия Багдада, пообещав оспаривать их в суде. Днем ранее «Роснефть» объявила о подписании соглашения о сотрудничестве с Иракским Курдистаном

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Любые контракты на освоение месторождений нефти и газа в Ираке, заключенные без участия правительства страны, будут считаться незаконными, говорится в официальном заявлении Министерства нефти Ирака.

«Заявления иностранных компаний по поводу их намерений заключить нефтяные контракты с той или иной стороной в пределах Ирака без уведомления федерального правительства или министерства нефти считаются грубым вмешательством во внутренние дела Ирака, нарушением его национального суверенитета и явным нарушением международных норм», — пояснил министр нефти Джаббар аль-Луэйби.

В заявлении главы одного из важнейших ведомств Ирака подчеркивается, что, согласно конституции страны, только министерство нефти и правительство имеют право заключать с иностранцами контракты и соглашения, связанные с разработкой нефтяных и газовых месторождений и инвестициями в них. Все иные документы власти Ирака считают не обязательными к соблюдению и оставляют за собой права обращаться в суд для защиты национальных богатств.

«Правительство и министерство нефти стремятся обеспечить безопасную среду для работы международных компаний и защиты их инвестиций во всех регионах Ирака, в том числе в северных провинциях», — говорится в заявлении министра.

Накануне, 18 октября, «Роснефть» объявила о подписании с властями Иракского Курдистана в развитие ранее заключенного инвестиционного соглашения документов о сотрудничестве в освоении пяти блоков на территории региона. В рамках соглашения «Роснефть» планирует выплатить за вхождение в проект и приобретение геологической информации до $400 млн.

«В случае успеха в 2021 году планируется приступить к полномасштабной разработке блоков. По консервативным оценкам, суммарные извлекаемые запасы нефти на пяти блоках могут составить около 670 млн. барр.», — подчеркивалось в сообщении «Роснефти».

В феврале 2017 года «Роснефть» подписала с правительством Иракского Курдистана контракт на покупку и продажу нефти в 2017−2019 годах. Позднее министр природных ресурсов автономного региона Ашти Хаврами сообщил, что в рамках соглашений, заключенных с крупными нефтетрейдерами и компанией «Роснефть», власти Иракского Курдистана получат от контрагентов около $3 млрд.

В середине сентября «Роснефть» и правительство Иракского Курдистана провели переговоры о возможности участия российской компании в проекте по финансированию строительства газопроводной инфраструктуры.

В конце сентября 2017 года власти Иракского Курдистана провели референдум, большинство участников которого проголосовало за превращение автономного региона в независимое государство. Проведение референдума обострило отношения курдов с властями Ирака и 16 октября иракские военные начали наступление на позиции курдских ополченцев в богатом нефтью регионе Киркук. Официально эта территория не входит в Иракский Курдистан, однако она контролируется курдским ополчением с 2014 года. 16 октября армия Ирака заняла столицу провинции Киркук.