Мадрид пообещал запустить процедуру приостановки автономии Каталонии

В субботу в Мадриде соберется совет министров, который направит в сенат вопрос о том, стоит ли прибегать к 155-й статье Конституции, предполагающей приостановление автономии Каталонии

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Премьер-министр Испании Мариано Рахой ответил на письмо президента Каталонии Карлеса Пучдемона, пообещав приостановить действие автономии Каталонии. Об этом сообщает El Pais.

В четверг, 19 октября, истек срок ультиматума, который Мадрид установил каталонским властям на отказ от притязаний на независимость. Пучдемон заявил, что требует от Мадрида начать диалог и прекратить «репрессии», в противном случае парламент автономии может проголосовать за независимость.

Вскоре после заявления Пучдемона правительство Испании опубликовало письмо, в котором ответ главы каталонской автономии был расценен как отказ от выполнения требований Мадрида. Правительство утверждает, что «продолжит исполнять процедуры, предусмотренные 155-й статьей Конституции Испании, для того чтобы восстановить законное самоуправление в Каталонии».

В субботу, 21 октября, совет министров проведет экстренное совещание, на котором примет меры и передаст этот вопрос на рассмотрение сената. Приведение 155-й статьи Конституции в действие возможно при поддержке сената. ​

Ожидалось, что Пучдемон объявит о независимости Каталонии еще в понедельник, 16 октября. Но в этот день глава каталонского правительства направил письмо в Мадрид, предложив в течение двух месяцев начать диалог об урегулировании противоречий и прекратить преследование каталонских активистов.

В ответ Рахой призвал Пучдемона к возвращению к «законности». «Это в ваших руках. В противном случае вы будете нести исключительную ответственность за соблюдение Конституции», — говорил Рахой. Именно тогда, 16 октября, он и установил ультиматум для каталонских властей на 11:00 19 октября.

«Репрессии», о которых говорит каталонский президент, касаются каталонских активистов и главы полиции. Так, 17 октября Верховный суд Испании арестовал президента организации Национальной ассамблеи Каталонии Жорди Санчеса и главу Omnium Cultural Жорди Куишарту. Их подозревают в подстрекательстве к мятежу. У главы каталонской полиции по тому же обвинению отобрали паспорт.