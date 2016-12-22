Делегация России покинула зал Генассамблеи ООН перед речью Грибаускайте

Перед выходом на трибуну Генассамблеи ООН президента Литвы Дали Грибаускайте российская делегация покинула зал заседаний. Официальных объяснений пока не было. Ранее она назвала учения «Запада-2017» угрозой мировому сообществу

Даля Грибаускайте (Фото: Lucas Jackson / Reuters)

Российская делегация покинула зал заседаний Генеральной ассамблеи ООН перед выступлением президента Литвы Дали Грибаускайте, сообщает ТАСС. Лидер Литвы должна была стать четырнадцатым по счету оратором на трибуне Генассамблеи, перед ее выходом зал покинули первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Петр Ильичев и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее в этот день Грибаускайте встретилась с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Как сообщила пресс-служба президента Литвы, в ходе встречи она рассказала генсеку ООН об «агрессивном и наступательном характере российских учений «Запад-2017» около литовских границ, при этом она заявила, что российско-белорусские военные учения угрожают безопасности региона и мирового сообщества в целом.



По мнению президента Литвы, маневры «моделируют реальный конфликт со странами НАТО», при этом она заявила, что реакция ООН на случаи нарушения международного права в последние годы была «недостаточной».



Во время выступления с трибуны Генассамблеи Грибаускайте также заявила, что Россия готовится к нападению на западные страны. «Кремль отрабатывает сценарии нападения на своих соседей, нападения на Запад», — заявила она (цитата по ТАСС).

Страны Запада и Восточной Европы неоднократно высказывали опасения в связи с проведением учений «Запад-2017». В конце августа замминистра обороны генерал-лейтенант Александр Фомин назвал высказывания о «российской угрозе» мифами. «Некоторые доходят до того, что на учении «Запад-2017» готовится «плацдарм для вторжения» и «оккупации» Литвы, Польши или Украины. Ни одна из этих парадоксальных версий не имеет ничего общего с реальностью», — заявил тогда Фомин.

Совместные учения России и Белоруссии «Запад-2017» начались 14 сентября, по плану они должны завершиться 20 сентября.