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На заседание Совета блогеров в Госдуме не пришли блогеры
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На заседание Совета блогеров в Госдуме не пришли блогеры
Политика, 20:05
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На заседание Совета блогеров в Госдуме не пришли блогеры
На первое заседание Совета блогеров в Госдуме не пришло большинство приглашенных, в том числе Алексей Навальный. Блогеры опасаются, что депутаты хотят ими воспользоваться для агитации, объяснили авторы популярных страничек
Блогер Саша Спилберг (Фото: Анна Исакова / ТАСС)

Без кворума

В понедельник, 19 июня, в Госдуме состоялось первое заседание Совета блогеров. Инициатором его создания выступил самый молодой депутат от ЛДПР Василий Власов. По словам депутата, идея организовать такой совет пришла ему по итогам недавно прошедших парламентских слушаний, посвященных молодежной политике. На слушаниях выступила видеоблогер Саша Спилберг, которая призвала депутатов «стать прозрачнее».

Впрочем, на заседание в понедельник Спилберг не пришла, как и многие другие авторы популярных страниц и каналов: всего ЛДПР позвала около 30 блогеров, а в заседании приняли участие только треть приглашенных, выяснил РБК. Приглашение, в частности, игнорировали политический блогер Дмитрий Иванов (Камикадзе), Даниил Поперечный, Юрий Дудь (вДудь), Максим Голополосов (+100500), Николай Соболев, Илья Варламов, Дмитрий Пучков (Гоблин), Сергей Стиллавин, ведущий канала Wylsacom на YouTube Валентин Петухов и начинающий видеоблогер  Алишер Усманов.

Приглашение было отправлено и оппозиционеру Алексею Навальному, сказал РБК Власов. «У меня нет его телефона, поэтому мы написали на почту Фонда борьбы с коррупцией. Но ответа не последовало», — рассказал депутат.

Целью первого заседания было определить формат взаимодействия блогеров и парламентариев, отмечалось в пресс-релизе к мероприятию. Конкретных тем для обсуждения не было предложено, поэтому некоторые признавались, что не знают, о чем говорить с депутатами. Видеоблогер канала «Лиса рулит» Елена Ковальчук, например, рассказала о проблемах с покупкой поддержанного автомобиля.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский смысл мероприятия объяснил необходимостью дать популярным в интернете персонажам площадку для встреч. «Блогеры могли бы не выходить 12 июня на митинг, но хочется, чтобы тебя увидели», — сказал политик. «В Думе вас никто не скрутит», — добавил он.

Интерес к Жириновскому

Четких критериев для отбора участников заседания не было, заявил Власов: «Мы пригласили всех, пришли те, кому интересно». «Всех приглашаю, вне зависимости от того, кто за Навального или за Жириновского», — пояснилл Власов в ответ на вопрос корреспондента «Медузы» о смысле мероприятия.

Представитель юмористического видеоблога «Big Russian Boss» Антон Курильчик, выступая на заседании, сказал, что пришел за тем, чтобы пригласить на интервью депутатов, чтобы они тоже «могли бы посмеяться над собой».

Шеф-редактор информационного портала «Лентач» Даниил Фимин отметил, что конкретных предложений у него нет, но он хотел бы пригласить на интервью Жириновского и дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Елизавету, которая присутствовала на заседании, но не выступила. Как пояснили РБК организаторы мероприятия, она изначально обозначила, что пришла «просто послушать».

Елизавета Пескова (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Вице-спикер Госдумы единоросс Петр Толстой заверил пришедших, что совет не является органом надзора за блогерами. Депутатам нужна прямая коммуникация с «лидерами мнений», чтобы обсуждать решения, принимаемые Думой, объяснил Толстой. Он сказал, что блогеров пригласят в экспертный совет по законодательству в сфере IT при думском комитете по информационной политике: «Мы не хотим ужесточить законодательство, мы хотим, чтобы пространство в интернете было чистым, и чтобы прекратилась практика воровства произведений культуры и искусства, которая делает их нерентабельными».

Боязнь агитации

Директор информационного портала «Селфи» Егор Яковлев считает, что многие блогеры не пришли, потому что думают, что депутаты хотят ими «воспользоваться для политической агитации». Несмотря на то, что депутаты заявляли, что это не так, Жириновский все-таки обратился к участником с просьбой «сделать все», чтобы он стал президентом в 2018 году.

Основатель портала «Kremlin russian» Константин Ткаченко также сказал, что в Думу блогеры не будут ходить, потому что это не поймет их оппозиционная аудитория.

Илья Варламов, получивший приглашение от Власова, написал в своем блоге, что «плохо то, что советы блогеров создают люди, которые узурпировали власть, которые попали в ту же Думу в результате нечестных выборов». «Не было прецедентов, чтобы людей на Охотном Ряду останавливала совесть, здравый смысл, мнение экспертов. Остановить этих людей может только один человек, и это, к сожалению, не Николай Соболев, не Саша Спилберг и даже не Вилсаком», — считает Варламов.

На вопросы журналистов, не боятся ли пришедшие, что депутаты «прихлопхнут YouTube» и тогда они лишатся работы, а также о том, что они думают о законопроекте о запрете анонимности в мессенджерах, никаких опасений пришедшие не высказали.​ Блогер livejournal Сергей Колясников (Voxpop-66), в частности, ответил, что поддерживает такую меру, потому что «не должно быть призывов к массовым беспорядкам, это должно пресекаться».

В последнее время власти стали чаще обращаться к теме соцсетей, их влияния на молодежь и своего в них присутствия. В середине марта спикер Госдумы Вячеслав Володин проинструктировал депутатов, как им нужно пользоваться соцсетями. В конце апреля «Ведомости» со ссылкой на источник в аппарате Думы и близкого к ней собеседника сообщили, что нижняя палата запустит официальные аккаунты в шести социальных сетях — «ВКонтакте», Instagram, Telegram, Facebook, Twitter и «Одноклассниках».

В конце мая на парламентских слушаниях в Госдуме, которые были посвящены молодежной политике, выступила популярная среди подростков видеоблогер Саша Спилберг. Вскоре после этого RT сообщил, что при Госдуме может появиться совет блогеров, члены которого могли бы участвовать в обсуждении законопроектов и рассказывать о них своим подписчикам.

Автор: Мария Макутина
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