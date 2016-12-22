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Погиб три года защищавший Дейр-эз-Зор от ИГ генерал
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Погиб три года защищавший Дейр-эз-Зор от ИГ генерал
Война в Сирии, 14:55
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Погиб три года защищавший Дейр-эз-Зор от ИГ генерал
По данным телеканала «Аль-Маядин», бригадный генерал Иссам Захреддин подорвался на мине
Иссам Захреддин (в центре) (Фото: George Ourfalian / AFP)

Сирийский генерал-майор Иссам Захреддин, известный под прозвищем Лев Республиканской гвардии, погиб в провинции Дейр-эз-Зор, подорвавшись на мине, сообщает телеканал «Аль-Маядин».

По его данным, генерал погиб в результате взрыва мины во время наступления сирийской армии.

«РИА Новости» назвало причиной гибели российского генерала слив данных ИГ
Политика

«Генерал Иссам погиб сегодня в результате подрыва на мине в районе острова Сакер», — подтвердил агентству «РИА новости» источник в сирийском штабе операции.

Один из наиболее заметных представителей друзской общины Сирии, Захреддин начинал военную карьеру офицером сил специального назначения воздушно-десантных войск Сирии. К началу в стране гражданской войны он командовал 104-й бригадой Республиканской гвардии, командиром которой ранее был нынешний президент Сирии Башар Асад.

В 2013 году Захреддин был направлен на защиту атакованного отрядами «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России) Дейр-эз-Зора и находился в осажденном городе вплоть до прорыва блокады в 2017 году.

В начале сентября президент Асад поздравил генерала со снятием блокады. «Вы доказали своей стойкостью, что вы ответственны перед будущими поколениями, и вы лучший пример для будущих поколений», — сказал тогда сирийский президент.

Сирийский генерал погиб через несколько дней после того, как Генштаб российской армии сообщил, что наступление сирийских войск в районе Дейр-эз-Зора развивается успешно, однако одной из наиболее острых проблем является большое число оставленных боевиками взрывных устройств.

«Для оказания помощи инженерным подразделениям сирийской армии в район Дейр-эз-Зора направлен сводный отряд Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации. В его состав входит 171 военнослужащих и 40 единиц техники, а также 10 специально обученных минно-розыскных собак», — сообщал Генштаб.

24 сентября Минобороны России сообщило о гибели в результате минометного обстрела генерала Асапова, возглавлявшего группу российских военных советников, помогавшую сирийским войскам в проведении операции против боевиков «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена на территории России) в районе Дейр-эз-Зора.

Источник РБК в Минобороны, близко знавший Асапова, в разговоре с корреспондентом РБК связал гибель генерала с плохой работой сирийской разведки.

«Сирийские военные не всегда выполняют свои обязательства: они нерасторопны, плохо работают, в том числе и по линии разведки. У нас много союзников в кавычках, которые помогают той стороне», — добавил источник РБК.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Сирия
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