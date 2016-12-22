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«Дочку» Сбербанка на Украине решил купить бывший кандидат в президенты
Украинский кризис, 13:37
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«Дочку» Сбербанка на Украине решил купить бывший кандидат в президенты
Антимонопольные органы Украины рассматривают заявку на покупку «дочки» Сбербанка — VS Банка, попавшего под санкции властей. В качестве покупателя назвали бывшего вице-премьера и кандидата в президенты Украины Сергея Тигипко

Украинский бизнесмен Сергей Тигипко попросил разрешение на покупку находящегося под санкциями львовского VS Банка — дочерней структуры Сбербанка. Об этом со ссылкой на пресс-службу Антимонопольного комитета Украины сообщает издание «Украинские новости».​

Заявление в комитет об опосредованном приобретении доли в VS Банке Тигипко подал 23 августа, сейчас оно находится на рассмотрении. В Национальном банке изданию подтвердили, что 28 августа были поданы документы на опосредованную покупку 99,9% акций VS Банка. Однако там не назвали фамилию потенциального покупателя, заявив, что он является гражданином Украины.

«Сейчас все полученные документы для согласования приобретения существенного участия в VS Банке зарегистрированы и находятся на рассмотрении. По результатам рассмотрения общественность будет проинформирована дополнительно», — сообщили в НБУ.

Тигипко, состояние которого Forbes.ua оценивает в $495 млн (11-е место в списке богатейших людей Украины), уже владеет ТАСкомбанком и Universal Bank. Кроме того, он также является владельцем ряда промышленных активов. Тигипко занимал высокие должности в органах власти при разных президентах. До бегства в Россию Виктора Януковича Тигипко успел побывать вице-премьером и министром социальной политики. При президенте Леониде Кучме Тигипко возглавлял Национальный банк и был министром экономики Украины, причем в первом случае правительство возглавлял Янукович, а во втором — Виктор Ющенко, противостояние которого с Януковичем в ходе президентских выборов 2004 года вылилось в «первый Майдан». Тигипко дважды выдвигался в президенты Украины: в 2010 году он занял третье место, в 2014-м — пятое.

В марте 2017 года Нацбанк Украины объявил о санкциях против украинских «дочек» связанных с государством российских банков. До этого соответствующее решение принял Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). Под санкции попали украинский Сбербанк, украинский ВТБ, БМ Банк («внучка» ВТБ), Проминвестбанк («дочка» ВЭБ) и VS Bank. Кроме них на Украине работает еще три банка с российским капиталом: Альфа-банк, Укрсоцбанк (принадлежит «Альфа-групп») и банк «Форвард» (принадлежит группе «Русский стандарт»), которые не попали под санкции.

Тогда же президент Украины Петр Порошенко одобрил предложение Нацбанка о санкциях против пяти банков с российским госкапиталом. Одна из главных санкционных мер — запрет банкам выводить средства за пределы страны.

Порошенко также поручил МИД Украины «проинформировать компетентные органы Европейского союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о введении санкций и поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер» в отношении указанных юридических лиц. Заместитель главы Нацбанка Яков Смолий пояснил, что санкции запрещают любые операции в пользу «материнских» банков: предоставление межбанковских кредитов, депозитов, покупку ценных бумаг. Также санкции подразумевают запрет на выплату дивидендов.

По словам зампреда Нацбанка Екатерины Рожковой, по состоянию на март 2017 года «дочки» российских банков имели обязательства перед физлицами и юрлицами Украины на 36 млрд гривен (около $1,4 млрд).

Переговоры о продаже всех пяти попавших под санкции «дочек» российских банков идут тяжело, пока ни один из банков не сменил владельца. В июле НБУ отказался дать согласие на покупку консорциумом, в который вошли латвийский Norvik Bank (акционер Григорий Гусельников) и компания, принадлежащая Саиду Гуцериеву, украинского ПАО «Сбербанк». 12 сентября 2017 года Рожкова рассказала, что возможный иностранный покупатель этого актива найден, однако пока переговоры не продвинулись дальше декларации о намерениях.

В июле НБУ также решил отклонить заявку депутата Верховной рады Максима Микитася и основателя девелоперской компании MosCityGroup Павла Фукса на покупку у российского ВЭБа его украинской «дочки» — Проминвестбанка. Причиной отказа назвали отсутствие нужных документов.

6 сентября глава ВТБ Андрей Костин заявил, что ВТБ, скорее всего, не удастся продать украинские активы, банк намерен постепенно сокращать свой бизнес на Украине. Через несколько дней Костин заявил, что украинские власти мешают ВТБ продать свои активы на Украине. По его словам, вместо того, чтобы дать инвесторам разрешение на покупку банка, власти предпочитают просто его душить.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: санкции , Украина , Сбербанк
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