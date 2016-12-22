В Иране пообещали ответить на любые «неверные движения» по ядерной сделке

Любое «неправильное движение гегемонистской системы» в отношении ядерной сделки получит реакцию Тегерана, заявил духовный лидер страны аятолла Али Хаменеи. Накануне Иран объявил о создании «отца всех бомб»

Фото: Caren Firouz / Reuters

Тегеран отреагирует на «любое неправильное движение» в рамках ядерного договора 2015 года. Об этом, как пишет местное агентство Tansim, во время выступления на церемонии вручения дипломов полицейским курсантам в Тегеране заявил руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

«Иранская нация стоит твердо, и любое неправильное движение со стороны гегемонистской системы в отношении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) натолкнется на реакцию Исламской Республики», — заявил он. Соглашению, как пояснил иранский духовный лидер, по его мнению, главным образом угрожают США. Именно эта страна, как добавил Али Хаменеи, демонстрирует различные «злонамеренные действия» в связи с СВПД, что подтверждает «слова покойного основателя Исламской Республики Имама Хомейни: США являются «великим сатаной».

В то время как иранские официальные лица решили провести ядерные переговоры и даже отступить от «части прав страны» для отмены санкций, США все равно «ведут себя жестоко и издевательски», пояснил духовный лидер Ирана. Иранские власти, как отметил Хаменеи, должны доказать «коррумпированным лидерам американского режима», что они полагаются на иранскую нацию, которая никогда не станет склоняться «силе США».

Ранее, 16 сентября, командующий Военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде объявил о том, что Тегеран располагает десятитонной бомбой собственного производства. Это взрывное устройство он также назвал «отцом всех бомб». США двумя днями ранее, в свою очередь, в очередной раз упрекнули Иран в «ужасном» соблюдении ядерной сделки. «Как минимум дух этого соглашения плохо сохраняется», — отмечал тогда американский лидер Дональд Трамп.

Прежде, в августе, о том, что Тегеран может отказаться от ядерного соглашения с мировыми державами «в течение нескольких часов», если США введут против него новые санкции, заявлял глава Ирана Хасан Роухани. В Вашингтоне на это тем временем сообщили, что иранское ядерное соглашение не должно становиться настолько важным, чтобы его крах имел серьезные последствия.

Ядерная сделка с Ираном была заключена США, Россией, Китаем, Великобританией и Францией в июле 2015 года. Этот документ тогда предусматривал приостановку Ираном своей ядерной программы. США и страны ЕС в свою очередь должны были отменить в отношении этой страны санкции. Однако несмотря на это, 2 августа Вашингтон принял новый пакет санкций против России, Ирана и Северной Кореи.

Иранский парламент в ответ на это выделил $520 млн на спонсирование программы по разработке баллистических ракет и зарубежных операций Корпуса стражей исламской революции.