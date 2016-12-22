Лондон назвал измышлением твит Трампа с призывом упреждать террористов

Слова президента США Дональда Трампа о том, что устроивший взрыв в лондонском метро террорист находился под наблюдением британской полиции, являются бесполезными измышлениями, заявила глава МВД Великобритании.

Эмбер Радд (Фото: Stefan Wermuth / Reuters)

Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд назвала измышлениями слова президента США Дональда Трампа о том, что взорвавший бомбу в метро террорист находился под наблюдением Скотланд-Ярда.

«От измышлений о расследовании, которое не закончено, никогда нет пользы. И я бы отнесла это утверждение в том числе и на счет президента США», — заявила Радд в эфире телеканала BBC (цитата по Bloomberg).

Ранее 15 сентября Трамп отозвался на взрыв в метро Лондона твитом с пожеланием британской полиции действовать на упреждение.

«Еще одна атака в Лондоне жалкого террориста. Это больные и слабоумные люди, которые были под наблюдением Скотланд-Ярда. Нужно действовать на упреждение», — написал президент США.

В следующем твите Трамп заявил, что с «жалкими террористами» нужно обращаться значительно жестче и перекрывать главные каналы их рекрутинга в итернете.

Еще позже президент США выразил соболезнование пострадавшим в теракте и написал, что Америку и ее союзников никогда не удастся запугать.