Израиль разбомбил сирийскую батарею ПВО под Дамаском

Израильские ВВС нанесли бомбовый удар по батарее ПВО правительственных сил Сирии, расположенной вблизи Дамаска. Как пояснили в ЦАХАЛ, удар был ответом на ракетный обстрел самолетов Израиля, совершавших разведывательный полет

Фото: Erik De Castro / Reuters

Самолеты ВВС Израиля уничтожили батарею ПВО сирийской армии к востоку от Дамаска, сообщает Haaretz со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ. Всего было сброшено четыре бомбы, батарея полностью уничтожена, заявили в командовании Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

​Удар стал ответом на ракетный обстрел этой батареей израильских разведывательных самолетов. На вооружении сирийской батареи стояли зенитно-ракетные комплексы С-200 российского производства (по классификации НАТО они проходят как SA-5).

«Сирийский режим несет ответственность за любые обстрелы со своей территории. Мы рассматриваем этот инцидент как явную провокацию и не допустим этого. Если в ответ на какую-либо военную активность будет вестись зенитный огонь, мы ответим так же, как и сейчас», — заявил представитель армии Израиля. ​​

Пресс-служба ЦАХАЛ через официальный Twitter сообщила, что израильские самолеты совершали рутинный разведывательный полет над территорией Ливана, во время которого сирийская батарея запустила по ним зенитную ракету. Ни один из самолетов не пострадал, уточнили в ЦАХАЛ.

Израильские военные уточнили, что проинформировали российское военное командование об ударе по батарее правительственных сил Сирии «в режиме реального времени».

В марте 2017 года израильские самолеты были обстреляны в небе Сирии при проведении операции по пресечению контрабанды оружия для ливанской шиитской группировки «Хезболла». Всего было выпущено три ракеты, однако, по заявлениям ЦАХАЛ, ни один из самолетов не пострадал, одна из ракет была уничтожена средствами противоракетной обороны. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман пригрозил тогда уничтожать сирийские комплексы ПВО «без малейших колебаний», если они будут обстреливать израильские самолеты.

