Суд оштрафовал Telegram за отказ сотрудничать с ФСБ

За отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей суд оштрафовал Telegram Messenger LLP на 800 тыс. руб. Административное дело рассматривал мировой суд Мещанского района Москвы

Фото: Владимир Афанасьев / ТАСС

Мировой суд Мещанского района Москвы в понедельник, 16 октября, признал компанию Telegram Messenger LLP, расположенную в Лондоне, виновной в административном правонарушении и постановил оштрафовать ее на 800 тыс.

«Признать Telegram Messenger LLP виновным в совершении административного правонарушения и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 800 тыс. руб.», — цитирует «Интерфакс» решение судьи Юлии Данильчик.

Компания наказана за отказ удовлетворить запрос Федеральной службы безопасности (ФСБ) о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей. Суд счел это нарушением ч. 2.1 ст. 13.31 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), в которой идет речь о неисполнении обязанностей организатором распространения информации в интернете.

Представители компании в суде не присутствовали, уточняет агентство.

По материалам дела, ФСБ направила запрос в офис Telegram в Лондоне 12 июля, на который компания не ответила. ​31 августа ФСБ уведомила руководство мессенджера о намерении составить протокол об административном правонарушении, что и было сделано 14 сентября.

Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал полученные от ФСБ документы, в которых говорилось о составлении административного протокола «по факту неисполнения обязанности предоставлять в федеральный орган исполнительной власти в области безопасности информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и обрабатываемых электронных сообщений».

Один из документов датирован 31 августа 2017 года и адресован лично Дурову: ФСБ предложила ему направить представителя в Москву для личного присутствия при составлении протокола. Другой документ — копия административного протокола.

Позже Дуров рассказал, что ​не может посещать Россию и Иран, потому что обе страны выдвинули против него обвинения. При этом он заверил пользователей, что давление со стороны государств с требованием расшифровать трафик на него никак не повлияет. «Нам все равно, что некоторые страны обвиняют нас в том, что мы защищаем конфиденциальность наших пользователей. Мы всегда готовы разорвать бизнес и сократить весь наш персонал в таких местах, чтобы у них не было рычага давления на нас. Они могут попытаться заблокировать нас на их территории, но, как я рассказал в своем предыдущем посте про Китай, даже это им не поможет. Очевидно, что свобода и конфиденциальность будут преобладать, а те, кто захотят вернуться обратно в 1930-е годы, поймут, что они находятся в другой истории», — написал Дуров.

В начале сентября Дуров также рассказал, что его пытались склонить к сотрудничеству еще и агенты американского Федерального бюро расследований (ФБР).