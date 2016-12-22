Средний возраст новых губернаторов с 2013 года упал на девять лет

Средний возраст новых глав регионов, избравшихся или назначенных, упал с 55 лет в 2013 году до 46 в 2017-м. Это не рекордное снижение среднего возраста за последние 18 лет, подсчитал РБК

Владимир Путин и губернатор Калининградской области Антон Алиханов (справа налево) (Фото: Александр Подгорчук / «Коммерсантъ»)

За последние пять лет средний возраст новых губернаторов упал с 55 до 46 лет, следует из исследования РБК, посвященного главам регионов, назначенных президентом или выигравших на выборах за последние несколько лет.

Это не рекордное снижение среднего возраста новых губернаторов за последние 18 лет. Так, в 2011 году средний возраст новых губернаторов составлял 45,3 года, а в 2001-м — 40,9 (в том году из восьми избравшихся губернаторов четверо были младше 40 — Сергей Дарькин в Приморье, Леонид Маркелов в Марий Эл, Леонид Коротков в Амурской области и Роман Абрамович на Чукотке).

Эксперты обращали внимание на большое количество молодых федеральных чиновников, которых президент назначил главами регионов в этом году. Управленцев в возрасте до 45 лет, работавших до губернаторства в экономическом секторе, политологи окрестили «молодыми технократами».

Президент России Владимир Путин идет по пути «ротационного обновления губернаторского корпуса», рассказывал в конце сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Что касается [вопроса о привлечении во власть] «молодых технократов», я бы сказал по-другому — молодых широкопрофильных специалистов», — отмечал официальный представитель Кремля. Губернаторы-новички имеют опыт работы в органах федеральной или региональной власти и, по мнению президента, несмотря на молодой возраст, могут реализовать свой потенциал в интересах развития регионов.

Отдельные яркие назначения молодых глав призваны создать иллюзию обновления, но большая часть губернаторов в России все равно остаются возрастными, отметил вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. Об общем омоложении губернаторского корпуса речь не идет, согласен политолог Александр Кынев.

Согласно подсчетам фонда «Петербургская политика», средний возраст губернатора по всей России в 2017 году составил 53,2 года (в 2000-м — 53,1). Средний член федерального правительства в этом году младше (ему 52,1 года), среднестатистический постоянный член Совбеза, наоборот, старше — ему 60 лет.