Небензя усомнился в готовности Москвы поддержать реформу ООН по Трампу

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя усомнился в том, что Россия подпишет декларацию о реформе этой организации. Проект декларации о реформе ООН составили в администрации президента США Дональда Трампа

Василий Небензя (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Реформа ООН не может быть проведена путем деклараций, заявил постпред России при этой организации Василий Небензя. Он допустил, что Москва не подпишет декларацию о реформе ООН, предложенную президентом США Дональдом Трампом.

«Не уверен, что мы подпишем эту декларацию», — цитирует РИА Новости дипломата. «Декларацией реформу ООН не проведешь и ООН не изменишь», — добавил Небензя. При этом он отметил, что многие из предложенных Дональдом Трампом подходов соответствуют предложениям генсека ООН.

По словам Небензи, ООН необходимо реформировать в результате межправительственного процесса, а документ, подготовленный США, — декларация стран, которые придерживаются схожих взглядов на реформу ООН, а не инструкция для генерального секретаря организации.

О проекте декларации, подготовленной в администрации Трампа, Reuters сообщило 2 сентября. Источники рассказали тогда, что Трамп попытается заручиться поддержкой мировых лидеров по реформе структуры ООН 18 сентября. На этот день запланирована встреча мировых лидеров по этому вопросу, которую Трамп собирается провести в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке за день до своего выступления на 72-й сессии Генассамблеи ООН.

Проект декларации состоит из десяти пунктов, в которой в том числе содержится призыв к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу «начать эффективную и целесообразную реформу» организации.​ «Мы поддерживаем генерального секретаря в вопросе внесения конкретных изменений в структуру ООН с целью лучше согласовывать свою работу по гуманитарной помощи, развитию и поддержанию мирных инициатив», — гласит документ. Кроме того, в проекте указывается на необходимость «сокращения дублирующих, избыточных или частично совпадающих функций, включая главные органы ООН».​