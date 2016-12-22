Киев заявил об отказе Siemens от сотрудничества ради контрактов в России

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев сообщил, что компания Siemens отказалась от продолжения поставок оборудования для модернизации украинской газотранспортной системы, опасаясь потерять контракты с Россией. Об этом Коболев рассказал в ходе своего выступления во время ежегодной встречи Yalta European Strategy, сообщает «Европейская правда».
Он пояснил, что у «Нафтогаза» на начальном этапе работы над модернизацией газотранспортной системы было соглашения о поставках компрессорных систем производства Siemens. «Первые компрессоры уже привезли, это были компрессоры Siemens. Но потом позвонили Siemens и сказали, что если мы еще привезем, то мы потеряем российский рынок», — приводит слова Коболева «Интерфакс-Украина».
В итоге, по его словам, компании пришлось обращаться к General Electric для новых поставок.
В пресс-службе Siemens Russia и «Siemens Украина» не ответили на звонки РБК.
В начале июля агентство Reuters сообщило о поставках турбин компании Siemens в Крым вопреки санкциям. В «дочке» «Ростеха», «Технопромэкспорте», заявили в ответ, что турбины были закуплены на вторичном рынке и модернизированы на российских предприятиях.
Позднее Siemens подала иск в столичный арбитраж на структуры «Ростеха» — ОАО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт», ООО «Сименс технологии газовых турбин» и ООО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт», потребовав принять обеспечительные меры. Siemens считает, что эти компании против воли производителя поставили в Крым газовые турбины, которые изначально должны были быть отправлены в Краснодарский край. В августе арбитраж отказал Siemens в аресте поставленных в Крым турбин.