РПЦ предложила ввести монополию на слово «православный» в названиях

Московская патриархия предложила внести поправки в федеральный закон «О свободе совести и религиозных объединениях» (№ 125-ФЗ), которые запретят любым общественным объединениям, не связанным напрямую с Русской православной церковью (РПЦ), включать в свои названия слово «православный», сообщают «РИА Новости».
«Организации, которые никак не связаны с религиозными общинами, не должны включать в свои наименования такого рода сведения, как мы полагаем», — заявила глава юридической службы Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега).
По ее словам, «есть целый блок» коммерческих и некоммерческих организаций, которые включают в свои наименования слово «православный» и таким образом пытаются продемонстрировать свое «особое отношение к православной церкви», однако на деле никакого отношения к РПЦ не имеют. По мнению игуменьи, это создает ложное впечатление, будто такие организации работают «по благословению церковных иерархов», а их деятельность — «одобряется церковью, идет под ее эгидой».
«Поэтому мы хотим внести поправки, которые бы устанавливали монополию — монопольное, исключительное право религиозных организаций, связанных с ними физических лиц включать в свои наименования сведения о вероисповедании», — пояснила она.
Игуменья Ксения не пояснила, о каких именно коммерческих или некоммерческих организациях идет речь.
Сообщение об инициативе РПЦ появилось на фоне скандала, связанного с фильмом Алексея Учителя «Матильда», против демонстрации которого на широком экране выступает депутат Госдумы Наталья Поклонская, а также ряд организаций, которые обозначают себя как «православные». Речь идет об организации «Христианское государство — Святая Русь», которое рассылало в кинотеатры письма с призывами не показывать фильм Учителя, а также о движении «Сорок сороков», выступившем организатором «Молитвенного стояния» против «Матильды».
Бог с ними: молитвенное стояние противников фильма «Матильда» в Москве
Кроме того, неизвестными были предприняты попытки силового давления на киносети, которые собирались демонстрировать фильм Учителя, а также на него самого.
Так, например, «Формула кино» и «Синема парк» отказались от проката «Матильды» из-за угроз, полученных представителями объединенной сети в разных городах, а в Екатеринбурге микроавтобус «УАЗ», нагруженный газовыми баллонами и бочками с бензином, врезался в фойе кинотеатра «Космос» и загорелся, при этом мэр города Евгений Ройзман напрямую связал поджог с нагнетанием истерии вокруг фильма «Матильда» и заявил, что поджог был совершен «православным футбольным фанатом».
Кроме того, неизвестные подожгли две машины у офиса адвокатского бюро Pen & Paper, которое защищает интересы постановщика фильма «Матильда» Алексея Учителя. Поджог был совершен тремя неизвестными в масках, которые также разбросали на месте происшествия листовки «Гореть за Матильду».
После того как лидер организации «Христианское государство — Святая Русь» дал интервью изданию Meduza, адвокат Учителя Константин Добрынин обратился в ФСБ, заявив, что оно содержит угрозы применения насилия в отношении режиссера «Матильды», в положительном контексте упоминает о поджоге кинотеатров, а также содержит угрозы в адрес министра культуры Владимира Мединского, чье ведомство выдало скандальной картине прокатное удостоверение. При этом в РПЦ ранее заявляли, что хотя не выступают за запрет картины, но и не намерены поддерживать тех, кто этот фильм защищает, а также неоднократно отрицали, что имеют какое-то отношение к нападениям из-за фильма «Матильда».
«Не только православному христианину, но и любому верующему человеку не придет в голову выражать свое несогласие с чем-либо способом, опасным для жизни и здоровья ни в чем не повинных людей», — заявлял председатель синодального отдела Московского патриархата РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
У организации «Христианское государство — Святая Русь» есть сайт, который пока недоступен, и канал YouTube, на который подписаны около 26 тыс. человек. Первое видео было опубликовано в августе 2012 года. Среди роликов много видео с ответами на вопросы, например, «можно ли [православной] краситься и пользоваться косметикой» или «можно ли стать одержимыми через фильмы ужасов».
В связи с деятельностью «Христианского государства» в СМИ часто упоминают руководителя организации Александра Калинина из Липецка, называющего себя «христианин Александр», и Мирон Кравченко, которого называют то пресс-секретарем, то главой центрального отдела.
Организация привлекла к себе внимание в январе 2017 года, когда направила в кинотеатры письма, в которых призывала не допустить показа фильма Алексея Учителя. «Любой баннер, афиша, рекламная листовка с информацией о прокате фильма «Матильда» будут рассмотрены как ваше желание унизить святых православной церкви и провокация к «русскому Майдану», — говорилось в письме.
Вскоре Дмитрий Песков назвал такие действия недопустимыми. По его словам, организация «Христианское государство — Святая Русь» не зарегистрирована Минюстом. «То есть, по сути, речь идет об угрозах со стороны анонимных экстремистов», — заявил тогда пресс-секретарь президента.
В феврале 2017 года Кравченко рассказывал, что в «Христианское государство» входят около 300 человек, и есть те, кто готов присоединиться, «их тысячи». Он отмечал, что организация не связана с депутатом Поклонской: «Мы пока действуем не в связке, потому что каждый должен наступать по своему фронту. Мы обозначаем намерения активистов, она наступает по прокурорской части».
Сама Наталья Поклонская раскритиковала деятельность «Христианского государства»: «Действия данной организации направлены на то, чтобы опорочить православных и Русскую православную церковь».