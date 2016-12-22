РПЦ предложила ввести монополию на слово «православный» в названиях

В Московской патриархии считают, что целый ряд никак не связанных с РПЦ организаций неправомерно используют в своем названии слово «православный». Это создает ложное впечатление, что их работа «одобряется церковью»

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Московская патриархия предложила внести поправки в федеральный закон «О свободе совести и религиозных объединениях» (№ 125-ФЗ), которые запретят любым общественным объединениям, не связанным напрямую с Русской православной церковью (РПЦ), включать в свои названия слово «православный», сообщают «РИА Новости».

«Организации, которые никак не связаны с религиозными общинами, не должны включать в свои наименования такого рода сведения, как мы полагаем», — заявила глава юридической службы Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега).

По ее словам, «есть целый блок» коммерческих и некоммерческих организаций, которые включают в свои наименования слово «православный» и таким образом пытаются продемонстрировать свое «особое отношение к православной церкви», однако на деле никакого отношения к РПЦ не имеют. По мнению игуменьи, это создает ложное впечатление, будто такие организации работают «по благословению церковных иерархов», а их деятельность — «одобряется церковью, идет под ее эгидой».

«Поэтому мы хотим внести поправки, которые бы устанавливали монополию — монопольное, исключительное право религиозных организаций, связанных с ними физических лиц включать в свои наименования сведения о вероисповедании», — пояснила она.

Игуменья Ксения не пояснила, о каких именно коммерческих или некоммерческих организациях идет речь.

Сообщение об инициативе РПЦ появилось на фоне скандала, связанного с фильмом Алексея Учителя «Матильда», против демонстрации которого на широком экране выступает депутат Госдумы Наталья Поклонская, а также ряд организаций, которые обозначают себя как «православные». Речь идет об организации «Христианское государство — Святая Русь», которое рассылало в кинотеатры письма с призывами не показывать фильм Учителя, а также о движении «Сорок сороков», выступившем организатором «Молитвенного стояния» против «Матильды».

Бог с ними: молитвенное стояние противников фильма «Матильда» в Москве

Кроме того, неизвестными были предприняты попытки силового давления на киносети, которые собирались демонстрировать фильм Учителя, а также на него самого.

Так, например, «Формула кино» и «Синема парк» отказались от проката «Матильды» из-за угроз, полученных представителями объединенной сети в разных городах, а в Екатеринбурге микроавтобус «УАЗ», нагруженный газовыми баллонами и бочками с бензином, врезался в фойе кинотеатра «Космос» и загорелся, при этом мэр города Евгений Ройзман напрямую связал поджог с нагнетанием истерии вокруг фильма «Матильда» и заявил, что поджог был совершен «православным футбольным фанатом».

Кроме того, неизвестные подожгли две машины у офиса адвокатского бюро Pen & Paper, которое защищает интересы постановщика фильма «Матильда» Алексея Учителя. Поджог был совершен тремя неизвестными в масках, которые также разбросали на месте происшествия листовки «Гореть за Матильду».

После того как лидер организации «Христианское государство — Святая Русь» дал интервью изданию Meduza, адвокат Учителя Константин Добрынин обратился в ФСБ, заявив, что оно содержит угрозы применения насилия в отношении режиссера «Матильды», в положительном контексте упоминает о поджоге кинотеатров, а также содержит угрозы в адрес министра культуры Владимира Мединского, чье ведомство выдало скандальной картине прокатное удостоверение. При этом в РПЦ ранее заявляли, что хотя не выступают за запрет картины, но и не намерены поддерживать тех, кто этот фильм защищает, а также неоднократно отрицали, что имеют какое-то отношение к нападениям из-за фильма «Матильда».

«Не только православному христианину, но и любому верующему человеку не придет в голову выражать свое несогласие с чем-либо способом, опасным для жизни и здоровья ни в чем не повинных людей», — заявлял председатель синодального отдела Московского патриархата РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.