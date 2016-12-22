Московский паркинг объяснил лишение посольства США парковки

Парковка у посольства США в Москве ликвидирована из-за нехватки мест, заявил столичный паркинг. Ранее из-за ухудшения отношений России и США власти лишили парковки американские консульства в Петербурге, Екатеринбурге, Владивостоке

Здание посольства США в Москве (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Власти Москвы ликвидировали парковку у здания американского посольства из-за нехватки парковочных мест. Об этом «РИА Новости» сообщили в государственном казенном учреждении «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).

Согласно заявлению представителей этой организации, паркинг в Большом Девятинском переулке, где находится здание диппредставительства США, «теперь доступен для всех в связи с острой нехваткой парковочных мест».

РБК представитель АМПП подтвердил эту информацию. Подобные меры, как добавил он, не связаны с такими же мерами в других городах.

Ранее, 11 сентября, «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники сообщил, что для приведения к паритету условий работы американской и российской дипмиссий консульства США в России могут быть лишены части преимуществ. В частности, по информации собеседников газеты, у американских диппредставительств в Москве и других городах могут ликвидировать специальные парковочные места, которые располагались по периметру зданий. У российских дипмиссий в США таких парковок, как уточняло издание, нет.

После этого, 14 сентября, стало известно о том, что паркинга уже были лишены консульства США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. О том, что парковка у американского диппредставительства в Москве также была ликвидирована, «Газете.Ru» тогда сообщал знакомый с ситуацией неназванный бывший работник посольства.

РБК в американском диппредставительстве в Москве в свою очередь на это заявили, что посольство и генконсульства США «в соответствии со сложившейся практикой не комментируют вопросы, связанные с обеспечением безопасности, включая организацию парковки автотранспорта дипмиссии». «Относительно мер, предпринимаемых Российской Федерацией, рекомендуем обращаться к представителям российской стороны», — подчеркнула официальный представитель посольства Мария Олсон.

Позже представитель Госдепа Хизер Науэрт сообщила, что подобные действия Москвы Вашингтон не считает ответной мерой на ухудшение отношений между странами. «Я не хочу характеризовать это как своего рода месть», — отметила она, добавив, однако, что Госдеп обсудил эту ситуацию с российским МИДом.

Позже Министерство иностранных дел России сообщило о том, что 14 сентября между главой российского дипломатического ведомства Сергеем Лавровым и его американским коллегой Рексом Тиллерсоном состоялся телефонный разговор. «Главы внешнеполитических ведомств обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия по разрешению сирийского конфликта с акцентом на устойчивое функционирование зон деэскалации», — говорится в сообщении министерства. Остальных подробностей этих переговоров в МИДе не уточнили.