Северная Корея запустила ракету в сторону Тихого океана

Власти КНДР провели очередное баллистическое испытание и запустили ракету в сторону Японии. Согласно информации Токио, ракета пролетела через Японию в сторону Тихого океана и упала в 2 тыс. км от острова Хоккайдо

30 августа 2017 года (Фото: KCNA / Reuters)

Северная Корея провела очередной запуск баллистической ракеты. Об этом сообщают южнокорейские военные, передает Yonhap.

По данным агентства, ракета была запущена в восточном направлении. Телеканал NHK со ссылкой на Минобороны Японии уточняет, что снаряд двигался в сторону Тихого океана, перелетел через японскую территорию и упал в 2 тыс. км от японского острова Хоккайдо. По данным NHK, запуск был произведен в 7:06 по местному времени (01:06 мск). В сообщении японских властей говорится, что в 7:16 (01:16 мск) ракета уже упала в воду к востоку от мыса Эримо.

В связи с запуском японские власти выпустили экстренное предупреждение для жителей северных районов страны. Согласно последней информации, при падении ракеты никто не пострадал. Как сообщили в Минобороны Японии, военные не стали задействовать для уничтожения ракеты систему ПРО в связи с отсутствием угрозы.

Армия Южной Кореи сообщила, что сейчас данные о полете ракеты уточняются. «Детали запуска анализируются властями США и Республики Корея», — цитирует Yonhap заявление Объединенного комитета начальников штабов. Для обсуждения ситуации будет созвано совещание Совета национальной безопасности, которое возглавит президент страны Чжэ Ин Мун.

О подготовке очередного запуска баллистической ракеты в КНДР стало известно в начале сентября. О возможности нового ракетного испытания заявили в министерстве обороны Южной Кореи. Это предупреждение вышло на следующий день после того, как 3 сентября КНДР провела подземное ядерное испытание, взорвав водородную бомбу мощностью в четверть мегатонны (250 килотонн).

После проведения ядерного испытания новые санкции против КНДР по инициативе США обсудили в Совете безопасности ООН. 12 сентября Совбез единогласным решением наложил новые ограничения на Пхеньян. Согласно решению участников Совбеза, будет запрещен экспорт текстильной продукции Северной Корее, и ограничены поставки нефти в КНДР.