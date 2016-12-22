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Сенат вывел NASA из новых антироссийских санкций
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Сенат вывел NASA из новых антироссийских санкций
Война санкций, 20:17
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Сенат вывел NASA из новых антироссийских санкций
Сенат США одобрил законопроект, предполагающий введение новых санкций в отношении России и Ирана. Законодатели также одобрили поправку в него, которая выводит за пределы документа сотрудничество по линии NASA

Как сообщает телеканал CNN, в четверг Сенат абсолютным большинством голосов принял законопроект, предусматривающий введение новых санкций против России и Ирана. Сенаторы утвердили в целом документ, антироссийские поправки в который были внесены накануне, однако внесли в него уточнение.

Из-под действия санкций было выведено сотрудничество с Россией NASA, а также взаимодействие с Москвой в вопросах коммерческих запусков в космос. Это было необходимо сделать, поскольку российские ракетные двигатели используются на американских ракетах Atlas V и Antares.

Ракетные двигатели РД-180 попали под американский запрет 8 мая 2014 года, однако уже спустя несколько дней это решение было отменено. Чиновники в Вашингтоне пришли к выводу, что закупки оборудования у российского НПО «Энергомаш» не противоречат антироссийским санкциям.

В соответствии со второй поправкой сенаторы подчеркнули важность пятой статьи устава НАТО, предусматривающей, что нападение на одного из членов Альянса автоматически означает атаку на всю организацию. Издание Politico объясняет это тем, что в начале июня президент Дональд Трамп в ходе визита в Брюссель не стал говорить о приверженности Вашингтона этому принципу. Источник издания утверждал, что упоминание о коллективной безопасности в последний момент было вычеркнуто из речи президента. Пресс-секретарь главы Белого дома Шон Спайсер позже говорил, что дискуссия на эту тему бессмысленна, поскольку Трамп не намерен отказываться от соблюдения устава НАТО, часть которого является пятая статья.

Вечером 14 июня сенаторы абсолютным большинством голосов дополнили документ о санкциях против Ирана ограничениями в адрес России, объяснив это наказанием Москвы за «вмешательство в президентские выборы».

Документ предусматривает в частности запрет на предоплату за российские товары и сырье со стороны западных покупателей. Сенаторы считают, что таким образом будет перекрыт возможности для скрытого кредитования российских компаний, которые находятся под санкциями.

7 вопросов о новых санкциях США

Также предлагается усиление директивы №4 в рамках пакета секторальных санкций, которая ограничивает передачу технологий для разведки и добычи нефти на глубоководье, на арктическом шельфе и в сланцевых формациях. Сенаторы с помощью директивы хотят запретить всем американским компаниям поставлять товары, услуги или технологии любым российским компаниям, ведущим такие проекты.

Проект также предусматривает, что администрация США должна будет подготовить для конгресса несколько разовых или периодических отчетов, затрагивающих Россию. Минфин США при участии Национальной разведки и Госдепартамента подготовит отчет о ведущих политических фигурах и «олигархах» в России, включая оценку их финансового состояния и источников дохода, взаимоотношений с президентом Владимиром Путиным, а также оценку потенциального воздействия вторичных санкций (запретов, распространяющихся на третьи страны) в отношении российских «олигархов», госпредприятий или иных структур, связанных с государством.

Принятый Сенатом документ вступит в силу лишь после утверждения в палате представителей. После этого закон должен подписать президент Дональд Трамп.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Санкции , Сенат
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