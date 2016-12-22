«Кировлес» через суд потребовал взыскать с Навального 16 млн руб.

В Никулинский суд Москвы поступил иск от компании «Кировлес», которая потребовала взыскать с Алексея Навального и других фигурантов дела 16 миллионов 165 тысяч 826 рублей 65 копеек материального ущерба. Досудебная подготовка к делу начнется 29 июня

Алексей Навальный (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Компания «Кировлес» подала новый иск в суд, в котором потребовала взыскать с Алексея Навального, Петра Офицерова и Вячеслава Опалева более 16 млн руб. в качестве компенсации ущерба от совершенных хищений, сообщает «РИА Новости»​​ со ссылкой на слова пресс-секретаря Никулинского суда Москвы.

«В суд поступил иск «Кировлеса» с требованием взыскать с Алексея Навального и других ответчиков 16 миллионов 165 тысяч 826 рублей 65 копеек материального ущерба, причиненного преступлениями. Досудебная подготовка по делу назначена на 29 июня», — сказала пресс-секретарь.

Первый приговор по «делу «Кировлеса» был вынесен летом 2013 года, но в феврале 2016 года Страсбургский суд признал, что при его рассмотрении было нарушено несколько статей Европейской конвенции по правам человека. На основе этого решения Верховный суд в ноябре 2016 года отменил приговор по первому делу и направил материалы на новое рассмотрение.

По итогам второго процесса 8 февраля Ленинский суд Кирова признал фигурантов дела виновными в присвоении или растрате на сумму около 16 млн руб. и пособничестве. Навальный получил пять лет условно, Офицеров — четыре года условно. Испытательный срок для обоих — полтора года. Также они должны уплатить штраф в размере 500 тыс. руб. каждый, но суд зачел сумму, которую они выплатили по первому «делу «Кировлеса». При этом суд не обязал ответчиков компенсировать нанесенный ущерб.

Бывший генеральный директор «Кировлеса» Вячеслав Опалев еще в ходе первого процесса заключил с прокуратурой досудебное соглашение и в 2012 году был приговорен к четырем годам условно. На основании принципа преюдиции вопрос о факте преступления в «деле «​Кировлеса» не рассматривался по существу, а предопределился предыдущим решением по обвинению Опалева.

После вынесения приговора Навальный заявил, что приговор суда дословно повторяет старый, вынесенный в 2013 году, и объявил о планах обжаловать приговор и добиться его отмены в ЕСПЧ и Верховном суде. Защита Навального и Офицерова подала апелляцию в Кировский областной суд, однако эта инстанция не стала рассматривать жалобу по существу, а вернула дело в районный суд для устранения процессуальных нарушений.

3 мая 2017 года Кировский областной суд подтвердил решение районного суда. В тот же день адвокат Навального Вадим Кобзев заявил, что ​обжалует решение суда в ЕСПЧ. «После изучения постановления областного суда мы составим и направим жалобу в Европейский суд», — сказал он. По его словам, жалоба в Страсбургский суд является приоритетной. ​«Прежде всего, подадим в Европейский суд, а в Верховный не требуется», — отметил тогда Кобзев.