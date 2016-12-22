Главу «Лаборатории Касперского» вызвали в конгресс США для дачи показаний

Гендиректора «Лаборатории Касперского» Евгения Касперского пригласили в конгресс США для дачи показаний. Накануне власти США обязали все госучреждения страны отказаться от продуктов компании из-за угроз кибербезопасности

Евгений Касперский (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Комитет по вопросам науки, космоса и технологий палаты представителей пригласил генерального директора и сооснователя «Лаборатории Касперского» Евгения Касперского для дачи показаний по поводу безопасности технических решений, которые предоставляет его компания, передает Reuters.

Заседание, в котором должен принять участие Касперский, запланировано на 27 сентября. Помимо главы российской антивирусной компании, на встречу будут приглашены также независимые американские эксперты по кибербезопасности.

Приедет ли в конгресс США сам основатель «Лаборатории Касперского», пока неизвестно, компания не предоставила агентству комментарий.​

Накануне, в среду, 13 сентября, Министерство внутренней безопасности США опубликовало распоряжение, которое обязывает все госучреждения страны в течение ближайших трех месяцев отказаться от использования антивирусов российской компании. По мнению ведомства, продукция «Лаборатории» представляет угрозу безопасности США и может быть использована российскими спецслужбами для несанкционированного доступа к правительственным документам Вашингтона.

В «Лаборатории Касперского» эти обвинения властей США назвали необоснованными и подчеркнули, что намерены доказать свою невиновность. В заявлении компании, которое поступило в РБК, говорится, что организация не имеет политических связей ни с одним государством мира, никогда не помогала и не будет помогать ни одному правительству в попытках кибершпионажа. «Лаборатория» также подчеркнула, что предоставит министерству внутренней безопасности США всю необходимую информацию и уверена, что дальнейшее расследование подтвердит, что предъявленные обвинения необоснованны.

Ограничения американских властей в отношении российской антивирусной компании прокомментировали в Москве на разных правительственных уровнях. По мнению главы комитета Госдумы по информационной политике Леонида Левина, действия Вашингтона могут предшествовать кампании по давлению на российский бизнес. В посольстве России в США запрет на использование антивирусов Касперского назвали продолжением русофобии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Facebook прокомментировала запрет словами «вот и вся добросовестная конкуренция в трех строчках». В Кремле, вслед за внешнеполитическим ведомством, также сочли действия США проявлением недобросовестной конкуренции, а глава Минкомсвязи Николай Никифоров подчеркнул, что у продуктов «Лаборатории» в принципе отсутствуют технические возможности для кибершпионажа.​