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Фонд однокурсника Медведева ответил на статью о «ривьере» для премьера
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Фонд однокурсника Медведева ответил на статью о «ривьере» для премьера
Политика, 17:59
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Фонд однокурсника Медведева ответил на статью о «ривьере» для премьера
В фонде «Дар» ответили на расследование о строительстве под Калининградом усадьбы для премьера Дмитрия Медведева площадью 16 га. Участок был куплен, но на нем ничего не строится, заявили в фонде
Дмитрий Медведев (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Фонд региональных некоммерческих проектов «Дар» однокурсника Дмитрия Медведева Ильи Елисеева прокомментировал вышедшее 14 сентября расследование Центра управления расследований (ЦУР) «Открытой России», в котором говорится, что для премьера строится усадьба на берегу Балтийского моря.

В материале представлена «недостоверная информация», говорится в сообщении пресс-службы фонда, поступившем в РБК. «Дар» в декабре 2009 года в инвестиционных целях купил у компании «Балт-Девелопмент» участки общей площадью 16 га в Калининградской области на рыночных условиях. Но «Дар» не строит каких-либо объектов на этой территории и не планирует этого в ближайшем будущем, утверждает пресс-служба фонда. «При поступлении достойного предложения Фонд готов продать эти участки», — отмечается в сообщении.

В расследовании «Открытой России» говорится, что фонд «Дар» купил почти 16 га земли на побережье Балтийского моря в 50 км от Калининграда в январе 2010 года. На этом месте планируется разбить усадебный поселок Синявино, в котором имение фонда «Дар» будет располагаться в приватной зоне на берегу Балтийского моря, ссылается «Открытая Россия» на схему будущего поселка, подготовленную калининградским бюро «Никор проект».

ЦУР предполагает, что усадьба будет строиться для премьер-министра, обосновывая это похожей структурой управления с имением Миловка в Плесе, которое в расследовании ФБК Алексея Навального «Он вам не Димон» называется «тайной дачей Дмитрия Медведева. Наблюдательный совет фонда «Дар» возглавляет однокурсник премьера Илья Елисеев. По данным ФБК, фонд управляет имением Миловка в Плесе, где останавливается премьер. Управлять будущей усадьбой под Калининградом будет Фонд поддержки региональных проектов «Янтарный край», созданный в январе 2013 года. «Янтарный край», по данным «Открытой России», связан с «Даром» «через общих руководителей и членов наблюдательных советов».​

Дмитрий Медведев называл расследование ФБК о его недвижимости «мутью» и «компотом». Он говорил, что в материале были его «знакомые» и люди, о которых он «вообще никогда не слышал».

В 2011 году в городе Пионерский под Калининградом была открыта государственная резиденция «Янтарь», построенная на месте бывшей дачи канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка в прусском стиле. Усадьба, которую, по данным ЦУР, планирует построить «Дар», «выполнена в том же прусском стиле, даже со средневековой башенкой». В проекте усадьбы предполагается строительство лифта на пляж, вертолетной и спортивной площадок и обустройство сада.

Кадастровая стоимость участка, который приобрел «Дар», — 100 млн руб., но соседние участки продаются по €3,5 тыс. за сотку, отмечает издание, оценивая стоимость участка «Дара» в 350 млн руб.

В фонде «Дар» заявили, что авторы расследования не обратились к ним за комментарием. «Они опровергают то, что планируют вести строительство на этом участке. Мы этот вывод сделали на основе плана застройки поселка. Пока там никто не ведет строительство, так как застройщик поселка еще не решил проблемы с коммуникациями — не хватает мощностей действующей электроподстанции, об этом мы тоже написали», — сказала в разговоре с РБК автор статьи ЦУР Анастасия Горшкова. После претензий фонда «Дар» журналистка добавила в текст комментарий фонда.

Фонд «Дар» стали известен после расследования ФБК, в котором председатель фонда Илья Елисеев назывался «доверенным лицом» премьер-министра. Имение Миловка в Плесе, в котором останавливается Медведев, изначально было оформлено на «Дар», а затем передано фонду «Градислава». В ФБК «Градиславу» называют «дублером <…> для того, чтобы тщательнее скрыть наличие у премьер-министра Медведева дач».

Другой фонд — «Соцгоспроект», которым также руководит Илья Елисеев, направлял в ФБК и Навальному досудебные претензии в связи с публикацией расследования «Он вам не Димон» и других материалов.

Алишер Усманов, также фигурировавший в расследовании, выиграл суд у ФБК, решением которого ФБК обязали удалить фрагменты видеоролика с расследованием, в которых упоминается бизнесмен.

Расследование о «ривьере» для Дмитрия Медведева было опубликовано в день рождения премьера. Почему расследование было опубликовано именно 14 сентября, объяснил основатель «Открытой России» Михаил Ходорковский.

Авторы: Павел Казарновский, Илья Немченко.
Теги: Дмитрий Медведев , Калининградская область , Илья Елисеев , фонд "Дар" , ривьера
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