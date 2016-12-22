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Советник Авакова обвинил спецслужбы России в ложных звонках о минировании
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Советник Авакова обвинил спецслужбы России в ложных звонках о минировании
Политика, 15:52
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Советник Авакова обвинил спецслужбы России в ложных звонках о минировании
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко назвал ложью сообщения о том, что массовые звонки с ложными предупреждениями о минировании в разных городах России поступали с территории Украины, заявив, что это могло быть делом рук ФСБ
Антон Геращенко (Фото: Александр Максименко / РИА Новости)

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко ответил на сообщения российских СМИ о поступлении массовых анонимных звонков о минировании с Украины.

«Это все ложь от начала до конца. Что мешает российским спецслужбам подогреть атмосферу и звонить с предупреждением о минировании самим? Я никогда не слышал, чтобы украинские государственные органы давали санкцию или команды на подобное, а вот наоборот — примеров куча», — заявил Геращенко РБК.

Он напомнил, что украинцев также подозревали в поджоге сотни частных домов в Ростове-на-Дону в августе этого года: .«Две недели назад был крупный пожар и российские СМИ написали, что это сделали украинские язычники». Советник отметил, что 25 августа на Youtube появился ролик, где неизвестный в маске заявлял о том, что служил в добровольческом батальоне на Украине. Этот мужчина и взял на себя ответственность за поджоги.

Эвакуируй это: Москва после массовых звонков о минировании. Фотогалерея Еще 3 фото
Фотогалерея

Сегодня стало известно, что сотрудники ФСБ установили источник анонимных звонков о «минировании» в местах массового скопления людей в десятках городов России, об этом рассказали источники РБК в правоохранительных органах. По этим данным, в ближайшее время будет объявлено о розыске подозреваемых в телефонном терроризме. О гражданах каких стран идет речь, источник не сказал.

Как сообщалось ранее, по одной из версий, организацией массовых звонков с предупреждениями о минировании в городах России занимаются лица, причастные к террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена на территории России), об этом рассказывал неназванный источник «РИА Новости».

Согласно второй версии, ее также привел этот источник и подтверждал источник РБК, близкий к ФСБ, звонки о минировании поступали с территории Украины. По их данным, в ФСБ ранее был создан отдел, занимающийся случаями телефонного терроризма. По состоянию на 13 сентября в России было зафиксировано 115 анонимных звонков о якобы заложенных бомбах.

С 11 сентября из-за анонимных звонков о минировании минимум в 25 российских городах проводилась эвакуация граждан с вокзалов, из школ, торговых центров и административных зданий.

13 сентября звонки стали поступать в московские административные и учебные учреждения, а также в торговые центры и вокзалы. Были эвакуированы Киевский, Казанский и Курский вокзалы и несколько вузов. 14 сентября телефонные атаки продолжились — из-за анонимных звонков о минировании были эвакуированы учащиеся восьми московских школ и посетители десяти торговых центров в Санкт-Петербурге.

По факту ложных звонков в регионах России ФСБ возбудила дело, сообщил РБК источник в ведомстве. В Госдуме предложили обсудить вопрос об ужесточении наказания за телефонный терроризм.

Авторы: Ася Сотникова, Дмитрий Окрест.
Теги: МВД Украины , Антон Геращенко , массовые эвакуации
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