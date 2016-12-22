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ФСБ установила источник анонимных звонков о «минировании» в России
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ФСБ установила источник анонимных звонков о «минировании» в России
Политика, 14:46
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ФСБ установила источник анонимных звонков о «минировании» в России
ФСБ удалось выяснить, кто стоит за анонимными звонками о заложенных бомбах, из-за которых в последние дни эвакуируют школы и ТЦ по всей России. В ближайшее время спецслужба объявит о розыске подозреваемых
Здание ФСБ России (Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ)

Сотрудники ФСБ установили источник звонков о заложенных бомбах в регионах России, рассказал РБК источник, близкий к службе. В ближайшее время будет объявлено о розыске подозреваемых в телефонном терроризме, подчеркнул собеседник. О том, что ФСБ нашла подозреваемых, РБК рассказал и другой источник, близкий к ФСБ.

Кто подозревается в организации массовых звонков о заложенных бомбах, собеседники не сообщили. Не сказали собеседники и о том, гражданами какого государства телефонные террористы являются.

Сейчас существует две версии, кто осуществляет анонимные звонки. По словам источника «РИА Новости» в правоохранительных органах, звонки инициированы из-за рубежа лицами, причастными к террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Эвакуируй это: Москва после массовых звонков о минировании. Фотогалерея Еще 3 фото
Фотогалерея

Источник РБК, близкий к силовым структурам, в свою очередь сообщал, что разрабатывается версия о том, что анонимные звонки поступали с Украины ​с помощью средств IP-телефонии.

Вечером 13 сентября ФСБ возбудила уголовное дело по факту анонимных звонков по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). «Проводятся оперативные мероприятия, проводится биллинг, оперативники пытаются установить владельцев телефонов, а также адреса IP-телефонии», — говорил источник РБК. В ФСБ существует отдел, который занимается случаями телефонного терроризма.

Анонимные звонки о минировании происходят в разных городах России с 10 по 13 сентября, телефонный терроризм затронул более 25 городов России за эти три дня. Были эвакуированы десятки тысяч человек. Только в Москве 13 сентября эвакуировали пять вокзалов, девять торговых центров, несколько отелей, МГИМО, МГМУ им. Сеченова, РЭУ им. Плеханова.

В четверг, 14 сентября, в Москве из-за звонков о «минировании» эвакуировали восемь школ, в Санкт-Петербурге — более десяти ТЦ.

Авторы: Андрей Филатов, Павел Казарновский.
Теги: Россия , ФСБ
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