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В Пхеньяне пригрозили «потопить Японию» и «испепелить США»
Политика, 14:00
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В Пхеньяне пригрозили «потопить Японию» и «испепелить США»
Совет Безопасности ООН стал инструментом «демонического разрушения», страны-члены действуют по приказу из Вашингтона. «Захватчиков» из США надо уничтожить, а Японию — затопить, нанеся ядерный удар, заявили в Пхеньяне
Фото: KCNA KCNA / Reuters

Корейский комитет за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе (государственное ведомство КНДР, отвечающее за внешнеполитическую пропаганду) пригрозил, что Пхеньян использует ядерное оружие против Японии. Это островное государство «больше не должно существовать» по соседству с КНДР. Заявление комитета распространило Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

«Четыре острова [японского] архипелага нужно утопить в море ядерной бомбой чучхе», — говорится в нем. Чучхе — государственная идеология КНДР, разработанная Ким Ир Сеном, пропагандирующая развитие страны собственными силами. Также содержится призыв «искоренить захватчиков из США» и стереть североамериканское государство в «пепел и тьму».

«Соединенные Штаты Америки — это огромная страна, которая на протяжении столетий убивала наших граждан. Мы не можем позволить им оставаться в живых», — подчеркнули в комитете за мир.

В Пхеньяне также раскритиковали резолюцию о санкциях против страны, которую Совет Безопасности ООН принял 11 сентября. В резолюции №2375 содержится список мер, направленных на ограничение поставок нефти в КНДР и приостановку совместных проектов других государств с КНДР.

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Северная Корея призывает распустить Совет Безопасности. Этот орган, заявили власти страны, не способен гарантировать мир и безопасность на планете, он стал инструментом «демонического разрушения». В нем заседают «подкупленные» США страны, действующие по указке Вашингтона, убеждены в Пхеньяне.

«Гора не рухнет от лая собаки», — оценили в КНДР влияние санкций на страну.

Секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что Токио осуждает заявление КНДР и считает его крайне провокационным, передает японская газета Asahi. Подобные слова могут привести к дальнейшему росту напряженности в регионе, подчеркнул Суга. Токио призывает международное сообщество оказать максимально возможное давление на КНДР.

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Санкции ООН были введены после того, как Северная Корея провела термоядерное испытание 3 сентября. Власти заявили об успешном испытании боеголовки с водородным зарядом, которую страна способна установить на межконтинентальную баллистическую ракету.

Это стало шестым ядерным испытанием за историю страны, первое состоялось в 2006 году.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: санкции , Япония , США , КНДР , Северная Корея , Совет Безопасности ООН
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