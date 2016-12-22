Новым директором ЮНЕСКО стала экс-министр культуры Франции

Новым гендиректором ЮНЕСКО избрана экс-министр культуры Франции Одри Азулай. Она заменит Ирину Бокову, возглавлявшую ЮНЕСКО восемь лет. Кандидатура Азулай будет утверждена на Генеральной конференции в начале ноября

Одри Азулай (Фото: Philippe Wojazer / Reuters)

Исполком ЮНЕСКО номинировал Одри Азулай на пост нового генерального директора организации. Ранее она возглавляла Министерство культуры Франции. По плану решение исполкома будет утверждено 10 ноября на Генеральной конференции ЮНЕСКО, в должность она вступит 15 ноября.

С февраля 2016 года по май 2017 года Азулай являлась министром культуры Франции в кабинетах социалистов Мануэля Вальса и Бернара Казнева. До этого она полтора года работала советником по культуре тогдашнего французского президента Франсуа Олланда. Азулай стала вторым представителем Франции во главе ЮНЕСКО после Рене Майо в 1950-х годах.

Начав карьеру как эксперт по цифровому телевидению, в 2006 году она перешла на работу во Французский национальный центр кинематографии, где занималась цифровизацией теле- и киноиндустрии. За полтора года в должности министра Азулай активно сотрудничала с ЮНЕСКО по вопросу защиты культурного наследия в зонах боевых действий по всему миру.

Поскольку Азулай является потомком марокканских евреев, ее выдвижение вызвало резкую критику в арабских странах. Основным ее соперником за должность гендиректора ЮНЕСКО был экс-министр культуры Катара, а ныне советник эмира Хамад бин Абдулазиз аль-Кавари. Азулай обошла его с минимальным перевесом в 30 против 28 голосов.

На посту гендиректора ЮНЕСКО Азулай заменит Ирину Бокову, которая возглавляла организацию последние восемь лет. До этого она была послом Болгарии во Франции, еще ранее занимала пост министра иностранных дел Болгарии.

С ноября 2009 года Бокова возглавляет ЮНЕСКО — на этом посту она стала первой женщиной и первой представительницей Балканских стран с момента основания организации в 1945 году. В период своей работы она подвергалась критике со стороны США и Израиля за «антиизраильскую» политику ЮНЕСКО. Кроме того, правозащитники отмечали, что отец Боковой входил в политбюро болгарской компартии и направил дочь на учебу в МГИМО, где она якобы сотрудничала с КГБ СССР.

В октябре 2011 года на голосовании Генеральной конференции ЮНЕСКО приняла в свой состав частично признанную Палестинскую автономию. В тот же день Вашингтон в качестве протеста объявил об отказе от своих ежегодных взносов. Будучи крупнейшим донором ЮНЕСКО, США перечисляли в бюджет организации $80 млн в год, что составляло 22% ее доходов.

Указывая на «антиизраильскую» предвзятость и рост формальной задолженности США перед ЮНЕСКО, 12 октября 2017 года США объявили о выходе из организации с конца следующего года. Вскоре примеру Вашингтона последовал Израиль. Одной из причин, побудившей США покинуть ЮНЕСКО, американский Госдепартамент назвал задержки в давно назревшей реформе организации.

Выборы гендиректора ЮНЕСКО проходят раз в четыре года во время осенней сессии исполкома организации. За полгода до окончания полномочий текущего руководителя (истекают 15 ноября) исполком собирает заявки на замещение вакансии от стран — участниц организации. Сами выборы проходят путем прямого тайного голосования членов исполкома в пять туров. В последний раунд выходят двое кандидатов, набравшие максимальное число голосов в предыдущем туре. Исполком состоит из 58 представителей стран — членов ЮНЕСКО, распределенных по пяти региональным группам. Ротация проходит раз в два года.

Во время предвыборной кампании в сентябре 2017 года британская The Guardian сообщила, что муж Боковой, представитель Болгарии в совете Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Калин Митрев, получил взяток от правительства Азербайджана на €450 тыс. Митрев опроверг участие в коррупционных схемах, назвав получение денег платой за консалтинговые услуги, а репортаж об этом — атакой на свою жену. Азербайджанский певец и нынешний посол республики в России Полад Бюльбюль-оглы был одним из претендентов на должность нового гендиректора ЮНЕСКО, но после поражения в первом раунде голосования 9 октября снял свою кандидатуру.

В своей предвыборной программе Азулай призывала к реформе оперативного управления организацией, отмечая необходимость для ЮНЕСКО «действовать быстрее, четче и эффективнее». В ее планах, с одной стороны, шире работать с представителями правительств и региональных властей, с другой — укреплять роль ЮНЕСКО как международного интеллектуального форума, платформы для обмена мнениями.