Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,66 57,19 EUR Нал. 68,36 67,63 USD Бирж. 57,19 -0,51 EUR Бирж. 67,59 -0,63 USD ЦБ. 57,62 -0,07 EUR ЦБ. 68,14 -0,30 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 5645,73 +201,73 ММВБ 2098,77 +0,18% РТС 1156,64 +1,11% Brent 57,16 +1,35% DJIA 22874,64 +0,15% Nasdaq 6607,83 +0,25% FTSE 7535,44 -0,28%
Новым директором ЮНЕСКО стала экс-министр культуры Франции
Лента новостей
Глава ВТБ допустил предоставление кредита CEFC на покупку доли «Роснефти» 21:28, Бизнес Стала известна схема Кремля по замене руководства Дагестана и единороссов 21:18, Политика Трамп обнародовал стратегию противодействия Ирану 20:58, Политика США ввели новые санкции против Корпуса стражей исламской революции 20:54, Политика МИД назвал выход Израиля из ЮНЕСКО следованием «дурному» примеру США 20:50, Политика Режиссер сериала «Спящие» Юрий Быков объявил об уходе из кино 20:40, Общество Тренер сборной США ушел в отставку после провала квалификации ЧМ-2018 20:35, Спорт Новым директором ЮНЕСКО стала экс-министр культуры Франции 20:32, Политика Суд в Турции освободил пилота упавшего в марте истребителя ВВС Сирии 20:29, Политика Человек Турчака возглавит ЦИК «Единой России» 20:26, Политика Поставщик чипов Apple потребовал запретить производство iPhone в Китае 20:18, Технологии и медиа Глава МИД Великобритании приедет в Россию впервые за пять лет 20:15, Политика Козак поручил Минфину «доработать» вопрос изъятия трети бюджета Сахалина 20:11, Бизнес В Татарстане предъявили обвинения обстрелявшему полицейских мужчине 19:51, Общество Чемпионат России по футболу. «Ахмат» — «Спартак». Онлайн 19:30, Спорт Российских нефтяников попросили увеличить биржевые продажи дизтоплива 19:23, Бизнес В Боткинской больнице документы за врачей заполнит робот 19:20, Технологии и медиа Информационное бюро НАТО в Москве закидали дымовыми шашками 19:19, Общество ЦБ утвердил план участия в санации Бинбанка 19:08, Финансы Карнавальное стояние: карта перекрытий улиц в Москве в выходные 18:57, Общество Москва в 2018 году увеличит объем займов в полтора раза 18:53, Экономика Турчак не увидел в своем назначении риска для репутации «Единой России» 18:47, Политика Вологодский разработчик игр обогнал по доходам создателей Angry Birds 18:36, Технологии и медиа Вице-президент «Роснефти» уволился через четыре месяца после назначения 18:36, Бизнес В российских отделениях Райффайзенбанка взрывных устройств не нашли 18:23, Общество Москалькова сообщила об одной жалобе в Чечне на гонения за гомосексуализм 18:16, Политика Гознак прокомментировал «превращение» Сахалина в полуостров на купюре 18:11, Финансы В Москве заявили об освобождении 142 населенных пунктов в Сирии за месяц 18:09, Политика
Новым директором ЮНЕСКО стала экс-министр культуры Франции
Политика, 20:32
0
Новым директором ЮНЕСКО стала экс-министр культуры Франции
Новым гендиректором ЮНЕСКО избрана экс-министр культуры Франции Одри Азулай. Она заменит Ирину Бокову, возглавлявшую ЮНЕСКО восемь лет. Кандидатура Азулай будет утверждена на Генеральной конференции в начале ноября
Одри Азулай (Фото: Philippe Wojazer / Reuters)

Исполком ЮНЕСКО номинировал Одри Азулай на пост нового генерального директора организации. Ранее она возглавляла Министерство культуры Франции. По плану решение исполкома будет утверждено 10 ноября на Генеральной конференции ЮНЕСКО, в должность она вступит 15 ноября.

С февраля 2016 года по май 2017 года Азулай являлась министром культуры Франции в кабинетах социалистов Мануэля Вальса и Бернара Казнева. До этого она полтора года работала советником по культуре тогдашнего французского президента Франсуа Олланда. Азулай стала вторым представителем Франции во главе ЮНЕСКО после Рене Майо в 1950-х годах.

Начав карьеру как эксперт по цифровому телевидению, в 2006 году она перешла на работу во Французский национальный центр кинематографии, где занималась цифровизацией теле- и киноиндустрии. За полтора года в должности министра Азулай активно сотрудничала с ЮНЕСКО по вопросу защиты культурного наследия в зонах боевых действий по всему миру.

Поскольку Азулай является потомком марокканских евреев, ее выдвижение вызвало резкую критику в арабских странах. Основным ее соперником за должность гендиректора ЮНЕСКО был экс-министр культуры Катара, а ныне советник эмира Хамад бин Абдулазиз аль-Кавари. Азулай обошла его с минимальным перевесом в 30 против 28 голосов.

На посту гендиректора ЮНЕСКО Азулай заменит Ирину Бокову, которая возглавляла организацию последние восемь лет. До этого она была послом Болгарии во Франции, еще ранее занимала пост министра иностранных дел Болгарии.

С ноября 2009 года Бокова возглавляет ЮНЕСКО — на этом посту она стала первой женщиной и первой представительницей Балканских стран с момента основания организации в 1945 году. В период своей работы она подвергалась критике со стороны США и Израиля за «антиизраильскую» политику ЮНЕСКО. Кроме того, правозащитники отмечали, что отец Боковой входил в политбюро болгарской компартии и направил дочь на учебу в МГИМО, где она якобы сотрудничала с КГБ СССР.

В октябре 2011 года на голосовании Генеральной конференции ЮНЕСКО приняла в свой состав частично признанную Палестинскую автономию. В тот же день Вашингтон в качестве протеста объявил об отказе от своих ежегодных взносов. Будучи крупнейшим донором ЮНЕСКО, США перечисляли в бюджет организации $80 млн в год, что составляло 22% ее доходов.

Культурный отказ: что означает выход США из ЮНЕСКО
Политика

Указывая на «антиизраильскую» предвзятость и рост формальной задолженности США перед ЮНЕСКО, 12 октября 2017 года США объявили о выходе из организации с конца следующего года. Вскоре примеру Вашингтона последовал Израиль. Одной из причин, побудившей США покинуть ЮНЕСКО, американский Госдепартамент назвал задержки в давно назревшей реформе организации.

Выборы гендиректора ЮНЕСКО проходят раз в четыре года во время осенней сессии исполкома организации. За полгода до окончания полномочий текущего руководителя (истекают 15 ноября) исполком собирает заявки на замещение вакансии от стран — участниц организации. Сами выборы проходят путем прямого тайного голосования членов исполкома в пять туров. В последний раунд выходят двое кандидатов, набравшие максимальное число голосов в предыдущем туре. Исполком состоит из 58 представителей стран — членов ЮНЕСКО, распределенных по пяти региональным группам. Ротация проходит раз в два года.

Во время предвыборной кампании в сентябре 2017 года британская The Guardian сообщила, что муж Боковой, представитель Болгарии в совете Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Калин Митрев, получил взяток от правительства Азербайджана на €450 тыс. Митрев опроверг участие в коррупционных схемах, назвав получение денег платой за консалтинговые услуги, а репортаж об этом — атакой на свою жену. Азербайджанский певец и нынешний посол республики в России Полад Бюльбюль-оглы был одним из претендентов на должность нового гендиректора ЮНЕСКО, но после поражения в первом раунде голосования 9 октября снял свою кандидатуру.

В своей предвыборной программе Азулай призывала к реформе оперативного управления организацией, отмечая необходимость для ЮНЕСКО «действовать быстрее, четче и эффективнее». В ее планах, с одной стороны, шире работать с представителями правительств и региональных властей, с другой — укреплять роль ЮНЕСКО как международного интеллектуального форума, платформы для обмена мнениями.

Автор: Георгий Макаренко.
Теги: ООН , ЮНЕСКО , выбор
Главное
Трамп обнародовал стратегию противодействия Ирану Политика
Материалы по теме
Госдепартамент объявил о выходе США из ЮНЕСКО Политика
Израиль решил выйти из ЮНЕСКО вслед за США Политика
Культурный отказ: что означает выход США из ЮНЕСКО Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку