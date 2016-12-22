СNN обвинил Россию во вмешательстве в политику через Pokemon Go

Кампания в защиту прав афроамериканцев Don't Shoot Us («Не стреляйте в нас») была запущена российской «фабрикой троллей», говорится в материале CNN. Для ее организации были использованы соцсети и игра Pokemon Go

Фото: Rungroj Yongrit / EPA

Российская «фабрика троллей» организовала в США кампанию с целью разжигания межнациональной розни под названием Don't Shoot Us («Не стреляйте в нас»), для продвижения которой были использованы Facebook, Instagram, Twitter, Youtube и мобильная игра дополнительной реальности Pokemon Go, говорится в расследовании телеканала CNN.

Организаторы кампании сделали все для того, чтобы она выглядела проектом активистов движения Black Lives Matter. Однако на самом деле, считает CNN, за этой кампаний стояло российское Агентство интернет-исследований, которое в СМИ называли «фабрикой троллей».

Конечная цель кампании, утверждает телеканал, не ясна. Возможно, создатели Don't Shoot Us хотели одновременно спровоцировать афроамериканцев на протесты беспредела полиции и в то же время убедить остальных американцев в том, что активисты Black Lives Matter представляют собой растущую угрозу.

По данным телеканала, в настоящее время все аккаунты движения в Twitter, Facebook и Instagram уже заблокированы.​ Однако канал кампании на Youtube, озаглавленный просто Don't Shoot, все еще работает, отмечает CNN (на момент подготовки этого материала он также был доступен). Через канал журналисты вышли на сайт donotshoot.us, зарегистрированный на некоего Клерка Йорка, следы которого журналистам обнаружить не удалось. Через связанный с сайтом аккаунт в социальной сети Tumblr журналисты узнали об объявленном в 2016 году конкурсе. Участникам предлагалось ловить покемонов в игре Pokemon Go в тех местах, где полицейские применили оружие против чернокожих, а также давать пойманным покемонам имена погибших в этих инцидентах.

Свидетельств того, что кто-либо из игроков в Pokemon Go последовал этому призыву CNN обнаружить не удалось. До конца непонятна также цель организаторов конкурса: возможно, они рассчитывали вызвать гнев у людей, побывавших на местах, где произошли убийства.

Телеканал также уточнил, что принадлежащие движению аккаунты были среди 470 недостоверных учетных записей, заблокированных администрацией Facebook. Через них шло размещение «разобщающей» политической рекламы, заявили в соцсети. Директора службы безопасности Facebook Алекса Стамоса, эти страницы управлялись, скорее всего, из России. Официальный представитель Facebook в интервью Washington Post также связал эти аккаунты с петербургской «фабрикой троллей».

Как в марте писал РБК, в общей сложности «фабрика троллей» вела 15 тематических англоязычных сообществ в Facebook, посвященных Дональду Трампу и США. Об этом рассказывал источник, знакомый с ее деятельностью.

9 октября 2017 года газета The Washington Post рассказала о результатах внутреннего расследования Google. Компания впервые обнаружил доказательства, что Россия пыталась через несколько платформ компании воздействовать на результаты выборов президента США в 2016 году. Политическая реклама размещалась на YouTube, в Gmail, а также на принадлежащей Google рекламной платформе DoubleClick. Официально Google эту информацию не комментировала.

