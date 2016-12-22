В Кремле назвали русофобским опубликовавший «игру слов» с Путиным журнал

Дмитрий Песков счел «русофобским» немецкий журнал Focus, в котором была опубликована статья с оскорблением российского президента. В редакции заявили, что опубликованная фраза про Путина — непереводимая «игра слов»

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что издание Focus, опубликовавшее эпизод с участием российского лидера Владимира Путина, известно «крайней субъективностью», основанном на «русофобстве». Об этом Песков рассказал журналистам, передает корреспондент РБК.

Статья, о которой идет речь, была опубликована в журнале под №37 за 2017 год. На обложке анонсируется материал «50 доводов против Меркель», в самом материале обыгрывалось то, что канцлер ФРГ Ангела Меркель боится собак. «Она [канцлер Германии Ангела Меркель] боится путинской собаки, но не боится собаку Путина», — сказано в статье.

«Упомянутое вами издание известно своей крайней субъективностью во многом, что касается нашей страны. Основано на крайнем русофобстве. Мы не проявляем большого интереса к деятельности этого издания», — ответил Песков на вопрос о том, знаком ли Путин со статьей немецкого издания. Песков добавил, что любое «оскорбление» недопустимо и бросает тень на репутацию издания Focus.

Посольство России в Германии потребовало от издания извинений за опубликованный на его страницах эпизод с участием Владимира Путина. «Журналу Focus это кажется провокационным. Так ли это? Нет. Безвкусно и глупо? Конечно. Что это значит, Зайберт?» — сказали в дипломатическом представительстве.

В свою очередь в редакции Focus сообщили о том, что редакция издания не хотела никого оскорбить. Как пояснила представитель пресс-службы журнала Алиса Вагнер, в статье использована ироничная игра слов со словом «собака»: «Термин «собака» (der Hund) на немецком языке синонимичен выражению «крепкий орешек» (harter Hund)», — отметила представитель журнала. Вагнер добавила, что «адекватно» перевести иронию на русский язык нельзя.

В 2007 году Меркель встречалась с Путиным в Сочи, и во время съемки двух лидеров в комнату забежала лабрадор Кони. Канцлер Германии боится собак, и в некоторых СМИ предположили, что собаку запустили в комнату намеренно. Владимир Путин в январе прошлого года рассказывал, что не знал об этом и не хотел пугать канцлера. Он добавил, что извинился перед Меркель за произошедшее.