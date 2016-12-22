Москва продлила программу «Моя улица» до 2020 года

Столичные власти продлили программу «Моя улица» до 2020 года, суммарные расходы на нее достигнут 200 млрд руб., следует из проекта городского бюджета. Изначально «Мою улицу» планировали завершить в 2018 году

Фото: Петр Кассин / «Коммерсантъ»

Московские власти потратят 94,5 млрд руб. на реализацию программы благоустройства «Моя улица» в ближайшие три года, подсчитал РБК. Программа указана как целевая статья расходов в проекте столичного бюджета на 2018–2020 годы. В 2018 году расходы на «Мою улицу» составят 33,3 млрд руб., в 2019-м — 30,6 млрд руб., в 2020 году — 30,5 млрд руб.

Проект трехлетнего бюджета города был одобрен на заседании мэрии 10 октября.

Изначально программа «Моя улица» была рассчитана на 2015–2018 годы. Ее официальное название — «Благоустройство улиц и городских общественных пространств «Моя улица» на 2015–2018 годы». За первые два года в рамках программы были отремонтированы более 100 улиц, в 2017 году работы должны пройти на 80 улицах. В основном работы проводились в центре города. Были благоустроены Бульварное и Садовое кольца. В следующем году «Моя улица» распространится на спальные районы, сообщал глава департамента капитального ремонта Москвы Алексей Елисеев.

В июле вице-мэр Москвы по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков заявил, что программа «Моя улица» не закончится никогда. «Хороший хозяин в доме всегда наводит порядок, со своими детками, младшими, старшими. Мы с вами — хозяева нашей Москвы. Эта наша работа на благо Москвы будет бесконечной», — подчеркнул чиновник.

РБК отправил официальный запрос в пресс-службу комплекса городского хозяйства о том, какие улицы войдут в программу в 2019 и 2020 годах.



В 2015 году расходы на «Мою улицу» составили около 20 млрд руб., в 2016-м — 32,9 млрд руб. В текущем году затраты существенно превысят 40 млрд руб., подсчитал РБК. При этом работы еще продолжаются. Таким образом, в 2015–2020 годах расходы на «Мою улицу» могут достичь 200 млрд руб.

Глава комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству Степан Орлов затруднился прокомментировать РБК, как будет реализовываться программа «Моя улица» после 2018 года и какие улицы или районы в нее войдут. «Бюджет только внесен. Мы будем рассматривать его на комиссии, в том числе направления, связанные с благоустройством города», — заявил депутат.

Программы благоустройства создают комфортную городскую среду, которая должна быть не только в центре, полагает депутат. Нужно ли запускать программу в спальных районах, «должны сказать архитекторы, проектировщики, градостроители», добавил Орлов.

Ремонтировать асфальт необходимо, но в программе «Моя улица» много излишеств: укладка плитки, цветники и так далее, говорит ведущий эксперт по жилищному праву и ЖКХ общественного движения «За права человека» Виктор Федорук. «Можно найти более важные работы, особенно учитывая, что в Москве есть ветхое и аварийное жилье», — заметил Федорук.