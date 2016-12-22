Минобороны заявило о переброске «по-тихому» в Польшу дивизии США

Министерство России сообщило о значительной концентрации в Прибалтике и Польше войск НАТО, переброшенных туда в последний месяц

Солдаты армии США в Польше (Фото: Kacper Pempel / Reuters)

Как сообщил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков, в Польшу «по-тихому» прибыла 2-я бронетанковая бригада США, которая развернулась там с бронетехникой в районе населенных пунктов Болеславец, Дравско-Поморске, Торунь, Сквежина и Жагань.

Конашенков при этом указал, что техника 3-й бронетанковой бригады (87 танков M1A1 Abrams, тяжелые самоходные гаубицы M109 Paladin, 144 БМП Bradley и еще около сотни единиц машин) территорию Польши так и не покинула.

«Де-факто в Польше и Прибалтике сейчас развернута уже не бригада, а механизированная дивизия ВС США, куда за два часа можно перебросить подготовленный личный состав с ближайшей американской базы в Европе Рамштайн», — сказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Как отметили в военном ведомстве, прикрытием для переброски американских подразделений стала «истерия о «русской угрозе» во время российско-белорусских учений «Запад-2017». Ее Конашенков назвал «мошеннически отыгранной информационной завесой операции Пентагона».

Конашенков отметил, что после завершения учений «истерия в Восточной Европе сменилась штилем и амнезией».

30 сентября глава военного ведомства Польши Антоний Мацеревич заявил, что с точки зрения необходимой обороны в стране должны находиться больше двух американских дивизий, то есть около 30 тыс. военнослужащих. Мацеревич уточнил, что его заявление не означает, что «этот вопрос обсуждался или рассматривается».

По данным Министерства обороны России, в учениях «Запад-2017» с 14 по 20 сентября приняли участие почти 13 тыс. российских и белорусских военнослужащих. В ходе маневров было задействовано около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также десять кораблей.

В Эстонии, Латвии, на Украине были уверены, что в учениях собирались принять участие около 100 тыс.​ военнослужащих, заявив о российской угрозе. В свою очередь командующий американскими войсками в Европе генерал Бен Ходжес допускал, что учения «Запад» могут быть «троянским конем», который позволит Москве перебросить в Белоруссию свои войска и технику, а затем их там оставить.