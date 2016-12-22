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В сенате США обеспокоились задержкой введения новых санкций против России
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В сенате США обеспокоились задержкой введения новых санкций против России
Война санкций, 04:23
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В сенате США обеспокоились задержкой введения новых санкций против России
Сенаторы Джон Маккейн и Бен Кардин высказали недовольство администрации Дональда Трампа за то, что та медлит с введением новых санкций против России. Оба выступали авторами и главными лоббистами этого законопроекта
Джон Маккейн (слева) и Бен Кардин (Фото: Jacquelyn Martin / AP)

Американские сенаторы Джон Маккейн и Бен Кардин опубликовали совместное заявление, направленное ими в администрацию США, в котором высказывается недовольство затягиванием введения новых санкций против России. Текст заявления, направленного команде Трампа еще 28 сентября, опубликован на сайте Маккейна.

Сенатор напоминает, что Трамп должен был еще к 1 октября в соответствии с подписанным в августе законом объявить о введении новых санкций против России, и отмечает, что с этого момента истекло уже 10 дней.

«Задержка ставит под сомнение приверженность администрации Трампа законопроекту о санкциях, который стал законом более двух месяцев назад после нескольких месяцев публичных дебатов и переговоров в конгрессе. У них [администрации Трампа] было много времени, чтобы объединить свои усилия [в этом вопросе]», — говорится в тексте заявления.

Трамп подписал закон о новых антироссийских санкциях
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«Помимо того, что администрация не сделала ничего к крайнему сроку, похоже, не было предпринято значительных дипломатических усилий совместно с нашими союзниками в Европе, чтобы увеличить давление на Москву», — пишут сенаторы. «Намерение конгресса было ясным, что и отразило позицию подавляющего двухпартийного большинства в пользу закона», — сказано в заявлении Маккейна и Кардина.

В своем письме администрации Трампа сенаторы призывают разработать всесторонний план исполнения данного закона при тесном сотрудничестве конгресса. «Мы просим, чтобы администрация отреагировала на наше письмо и привлекла конгресс для достижения прогресса [в реализации вопроса санкций]», — гласит заявление сенаторов.

Маккейн, который является главой сенатского комитета по вооружениям, и Кардин — сенатор от штата Мэриленд — были авторами и главными лоббистами законопроекта о новых санкциях против России.

Трамп 2 августа подписал закон о новых антироссийских санкциях. В этом же документе прописываются санкции в отношении Ирана и КНДР. Согласно документу глава американского государства ограничен в вопросе снятия санкций в отношении этих стран.
 

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: санкции
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