Госдеп объяснил исчезновение флагов с российских дипломатических объектов

«Флаги c бывшей российской консульской собственности в Сан-Франциско были почтительно спущены и надежно хранятся в каждом из зданий», — приводит Reuters заявление представителя Госдепартамент США, полученное по электронной почте.
Посольство России в США вечером в среду сообщило, что флаги с российских консульских зданий в Сан-Франциско были украдены. Со 2 сентября консульство было закрыто по решению американской стороны.
Российское посольство назвало снятие флагов с российской дипсобственности «очередным позорным событием» и потребовала возврата флагов. В заявлении посольства России в Вашингтоне подчеркивается, что американской стороне в связи с произошедшим направлен решительный протест.
«Требуем незамедлительно вернуть российские государственные символы на место и не допускать произошедшего впредь», — сказано в заявлении.
Позднее российское посольство сообщило, что российские флаги были сняты и со здания торгпредства России в Вашингтоне, которая ранее также было закрыто по решению американской стороны.
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