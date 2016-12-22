Госдеп объяснил исчезновение флагов с российских дипломатических объектов

Госдеп США подтвердил, что российские флаги были сняты с закрытых зданий консульства России в Сан-Франциско. В ведомстве также прояснили нынешнюю судьбу флагов

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«Флаги c бывшей российской консульской собственности в Сан-Франциско были почтительно спущены и надежно хранятся в каждом из зданий», — приводит Reuters заявление представителя Госдепартамент США, полученное по электронной почте.

Посольство России в США вечером в среду сообщило, что флаги с российских консульских зданий в Сан-Франциско были украдены. Со 2 сентября консульство было закрыто по решению американской стороны.

Российское посольство назвало снятие флагов с российской дипсобственности «очередным позорным событием» и потребовала возврата флагов. В заявлении посольства России в Вашингтоне подчеркивается, что американской стороне в связи с произошедшим направлен решительный протест.

«Требуем незамедлительно вернуть российские государственные символы на место и не допускать произошедшего впредь», — сказано в заявлении.



Позднее российское посольство сообщило, что российские флаги были сняты и со здания торгпредства России в Вашингтоне, которая ранее также было закрыто по решению американской стороны.

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