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СМИ узнали об угрозе финансированию оборонзаказа России из-за санкций США
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СМИ узнали об угрозе финансированию оборонзаказа России из-за санкций США
Война санкций, 17:35
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СМИ узнали об угрозе финансированию оборонзаказа России из-за санкций США
Из-за санкций США власти России рассматривают идею создать новый госбанк, который будет финансировать оборонные программы. Сейчас кредитование предоставляют Сбербанк и ВТБ, но банки боятся подпасть из-за этого под санкции США
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Санкции США угрожают перекрыть «жизненно важный» канал финансирования российской программы вооружения, из-за этого власти уже отложили выделение части средств, рассказали Bloomberg четыре осведомленных о ситуации источника. Власти России и Сбербанк и ВТБ ищут, как обойти ограничения или минимизировать их влияние на финансирование оборонных программ.

Одно из положений подписанного Дональдом Трампом в августе санкционного закона предписывает наложить дополнительные ограничения на любое лицо, осуществляющее «существенные транзакции» с российскими военными или разведкой. Лимиты по таким транзакциям должны быть установлены в течение 180 дней с момента вступления закона в силу. Нарушители могут лишиться доступа к финансовой системе США, а их активы в стране могут быть арестованы.

В Сбербанке и ВТБ обеспокоены тем, что они могут подпасть под санкции из-за «крупных займов» производителям оружия, рассказали источники издания. Банки уже ограничены в возможностях привлечь финансирование, а новые санкции могут лишить их возможности держать счета в финансовых институтах США или доступа к иностранной валюте.

Собеседники агентства добавили, что правительство России рассматривает перспективу создать новый государственный банк, который будет заниматься финансированием оборонных программ. Изучается и другой сценарий: расходы покрываются непосредственно из бюджета, но это может привести к росту заимствований.

Москва тратит около 20 трлн руб. на закупку нового вооружения, отмечает агентство, большую часть средств предоставляют госбанки, а правительство позднее возмещает им деньги. Сбербанк и ВТБ выдают около 90% займов на военные цели, в прошлом году объем предоставленных средств составил 197 млрд руб., по оценкам эксперта Института Гайдара Василия Зацепина. Зацепин считает, что отказ от предоставления займов ВПК серьезно «ударит» по двум банкам.

В ВТБ и Сбербанке, а также в Министерстве финансов отказались от комментариев.

Трамп подписал документ, регламентирующий санкции против России, Ирана и КНДР, 2 августа. Одновременно с ужесточением ограничительных мер закон ограничивает президента в вопросах ослабления или снятия санкций. Среди прочего, документ допускает применение мер против физлиц и компаний, совершивших «существенные транзакции» с ФСБ, Главным управлением Генштаба ВС и другими ведомствами в области обороны и разведки.

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Москва планирует в 2018 году сократить расходы на оборону, но, как заявил в середине августа Владимир Путин, это не должно повлиять на программу гособоронзаказа.

Россия ежегодно отчитывается о расходах на оборону в ООН. Москва заявила, что в 2015 году потратила на оборону 2,9 трлн руб., годом позже, согласно предоставленным в ООН данным, расходы сократились на 29% и составили 2,1 трлн руб. Но эти цифры оказались на 1,7 трлн ниже, чем расходы бюджета по разделу «Национальная оборона» (3,8 трлн руб. в 2016 году).

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: санкции , Сбербанк , ВТБ , гособоронзаказ , Бюджет
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