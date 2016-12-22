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СМИ рассказали о попытках «фабрики троллей» устроить митинг в США
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СМИ рассказали о попытках «фабрики троллей» устроить митинг в США
Политика, 14:46
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СМИ рассказали о попытках «фабрики троллей» устроить митинг в США
Сообщество Secured Borders, связываемое с Агентством интернет-исследований Евгения Пригожина, пыталось устроить митинг против иммигрантов в небольшом городе Твин-Фолс в Айдахо. В это время город активно принимал иммигрантов
Фото: Otto Kitsinger / AP

Фейковые сообщества в Facebook использовались «фабрикой троллей» (Агентство интернет-исследований Евгения Пригожина) для того, чтобы создавать страницы мероприятий, призывающие выйти на политические митинги. Таким образом в соцсети​ была создана страничка митинга против иммигрантов и мусульман в Айдахо в августе 2016 года. Об этом сообщает издание The Daily Beast.

Как отмечает издание, это был первый сигнал, что Кремль пытается влиять на политический дискурс в США не только с помощью фейковых новостей, но и действиями в реальности.

Исполнительный директор Агентства интернет-исследований Михаил Бурчик сказал РБК, что «не в курсе этого вопроса».

На прошлой неделе Facebook впервые признал, что с фейковых аккаунтов из России было закуплено около 3 тыс. рекламных сообщений с политическим контентом, который имел «разобщающий» характер. По оценке эксперта, знакомого с системой рекламы в Facebook, такие сообщения могли увидеть от 23 млн человек. За 3 тыс. сообщений было заплачено $100 тыс. По данным проекта The Bell, эти аккаунты и сообщества также связаны с Агентством интернет-исследований.

Большая часть этих сообщений позже была удалена, но Daily Beast удалось обнаружить в кэше поисковиков некоторые из них, в том числе объявление о проведении в городе Твин-Фолс (штат Айдахо) митинга против мусульман. Город был известен тем, что там при Бараке Обаме принимали беженцев.

В сообщении говорилось, что из-за того, что город становится «центром переселения беженцев», там стало больше «агрессии по отношению к американцам». В связи с этим предлагалось привлечь внимание общественности к проблеме. Мероприятие называлось «Граждане против беженцев». В интернете есть страничка этого мероприятия. Правда, на него пошли четыре человека, еще 48 были заинтересованы.

Мероприятие устраивала группа Facebook SecuredBorders («Безопас​ные границы», сейчас заблокирована), антииммигрантское сообщество, в котором было 133 тыс. подписчиков. Соцсеть закрыла его в прошлом месяце. Представитель Facebook подтвердил изданию, что подобные мероприятия имеют отношение к рекламным сообщениям, которые Facebook удалил. О том, что сообщество SecuredBorders связано с «фабрикой троллей» Агентства интернет-исследований Евгения Пригожина, РБК писал в 2017 году.

Как отмечает Daily Beast, крайне правые издания, поддерживающие Трампа, Breitbart, InfoWars и WorldNetDaily, выпускали серию репортажей о ситуации с якобы произошедшим захватом Твин-Фолс иммигрантами. В частности, в публикациях приезжих обвиняли в том, что заболеваемость туберкулезом увеличилась в городе на 500%. Сообщалось также о случаях насилия по отношению к детям со стороны иммигрантов. Эти новости были удалены.

Автор: Павел Казарновский.
При участии: Илья Немченко.
Теги: США , «фабрика троллей»
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