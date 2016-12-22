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МИД рассказал о «краже» флагов России с консульства в Сан-Франциско
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МИД рассказал о «краже» флагов России с консульства в Сан-Франциско
Политика, 11 окт, 23:11
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МИД рассказал о «краже» флагов России с консульства в Сан-Франциско
Со здания российского консульства в Сан-Франциско, которое находится под контролем властей США, исчезли флаги России. В российском посольстве назвали это «очередным позорным событием» и потребовали вернуть флаги
Фото: Beck Diefenbach / Reuters

Со здания консульства России в Сан-Франциско, которое было освобождено по решению американских властей, исчезли российские флаги. Об этом сообщило российского посольство США на своей странице в Twitter.

«Очередное позорное событие. В Сан-Франциско украли российские флаги со зданий консульств. Требуем от американских властей вернуть наши госсимволы», — говорится в сообщении.

В заявлении российского посольства сказано, что в связи со случившемся американской стороне направлен решительный протест. «Американской стороне направлен решительный протест в связи с тем, что с объектов нашей дипломатической недвижимости в Сан-Франциско, находящихся под контролем властей США, сорваны российские флаги», — говорится в заявлении российского посольства, опубликованном на странице в Facebook.

В нем также подчеркивается, что данный шаг рассматривается Москвой как «крайне недружественный». «Требуем незамедлительно вернуть российские государственные символы на место и не допускать произошедшего впредь», — сказано в заявлении.

Видео: Ruptly

Консульство России в Сан-Франциско было закрыто по решению властей США 1 сентября. Данное решение стало ответным шагом американских властей на сокращение сотрудников дипмиссий США в России. В начале октября МИД России обвинил американскую сторону в захвате данных объектов российской дипсобственности и проведении там обысков. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивали, что МИД никогда не давал властям США согласие на снятие с российской дипломатической и консульской собственности иммунитета.

Госдеп США, отвечая на эти обвинения, сообщал, что представители американских властей вошли в здание консульства, чтобы убедиться в том, что помещения свободно.

Как развивалась дипломатическая война между США и Россией


29 декабря 2016 года. Стало известно, что США высылают 35 российских дипломатов, действия которых были расценены как «несоответствующие» дипломатической практике. В тот же день власти США закрыли российским дипломатам доступ на две загородные резиденции в Нью-Йорке и Мэриленде.

В ответ МИД России предложил выслать 35 американских дипломатов, а также запретить дипломатам пользоваться дачей в Серебряном Бору.

Путин сообщил, что российская сторона не будет «создавать проблем для американских дипломатов».

3 июля 2017 года. В Кремле предупредили США о том, что «терпение на исходе».

14 июля 2017 года. МИД России заявил о проникновениях спецслужб США на арестованные в Штатах дачи дипломатов. ​Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что дипломаты, которых Россия направляет в США взамен высланных в декабре, не могут получить американские визы.

28 июля 2017 года. Министерство иностранных дел России сообщило, что с 1 сентября сокращает численность американских дипломатов в России до 455 человек, а с 1 августа запрещает американским дипломатам пользоваться дачами в Серебряном Бору, а также лишает посольство США права пользоваться складами на юге столицы.

31 августа 2017 года. США решили закрыть генконсульство России в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Нью-Йорке и Вашингтоне.
 

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: США , МИД , консульство , Сан-Франциско
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