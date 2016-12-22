Пентагон ответил на заявления Москвы о срыве «мира» в Сирии из-за США

Утверждения представителя российского Минобороны Игоря Конашенкова являются «смешными и абсолютно неверными». Это следует из ответа официального представителя Пентагона Эрика Пэона на запрос РБК.
«Не следует допускать пропагандистской кампании, которая бы омрачила непреклонную приверженность усилиям наших партнеров, нацеленных на то, чтобы террористы потерпели поражение», — говорится в сообщении представителя Пентагона.
По его словам, на прошлой неделе США провели десятки авиаударов против террористов запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ), оказали поддержку иракским военным и обеспечили начало заключительной фазы освобождения Ракки от ИГ.
«Вооруженные силы США и силы нашей коалиции атакуют террористов ИГ, где бы они ни находились. Российские военные силы, напротив, сосредоточили большую часть своих усилий в Сирии, сражаясь с не связанными с ИГ оппозиционными силами и атакуя оказавшихся под перекрестным огнем мирных жителей», — отметил Пэон.
Ранее в среду, 11 октября, Игорь Конашенков заявил, что США несут ответственность за «саботаж мирного процесса» в Сирии. Представитель Минобороны рассказал, что со 2 по 3 октября примерно 600 боевиков, находившихся в лагере беженцев «Рукбан» в подконтрольной США зоне Эт-Танф, организованно выехали на внедорожниках в западном направлении. После этого, отметил Конашенков, «по странному совпадению» одновременно с террористами в эту зону деэскалации въехали две автоколонны с медикаментами и продуктами для мирных жителей.