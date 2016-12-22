Пентагон ответил на заявления Москвы о срыве «мира» в Сирии из-за США

Заявления России о том, что из-за США в Сирии может сорваться мирное соглашение, являются «смешными и ложными», заявили РБК в Пентагоне. В ведомстве заверили, что военные США и силы коалиции постоянно атакуют позиции боевиков ИГ

Город Ракка в Сирии. 7 октября 2017 года (Фото: Erik De Castro / Reuters)

Утверждения представителя российского Минобороны Игоря Конашенкова являются «смешными и абсолютно неверными». Это следует из ответа официального представителя Пентагона Эрика Пэона на запрос РБК.

​«Не следует допускать пропагандистской кампании, которая бы омрачила непреклонную приверженность усилиям наших партнеров, нацеленных на то, чтобы террористы потерпели поражение», — говорится в сообщении представителя Пентагона.

По его словам, на прошлой неделе США провели десятки авиаударов против террористов запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ), оказали поддержку иракским военным и обеспечили начало заключительной фазы освобождения Ракки от ИГ.

​«Вооруженные силы США и силы нашей коалиции атакуют террористов ИГ, где бы они ни находились. Российские военные силы, напротив, сосредоточили большую часть своих усилий в Сирии, сражаясь с не связанными с ИГ оппозиционными силами и атакуя оказавшихся под перекрестным огнем мирных жителей», — отметил Пэон.

Ранее в среду, 11 октября, Игорь Конашенков заявил, что США несут ответственность за «саботаж мирного процесса» в Сирии. Представитель Минобороны рассказал, что со 2 по 3 октября примерно 600 боевиков, находившихся в лагере беженцев «Рукбан» в подконтрольной США зоне Эт-Танф, организованно выехали на внедорожниках в западном направлении. После этого, отметил Конашенков, «по странному совпадению» одновременно с террористами в эту зону деэскалации ​въехали две автоколонны с медикаментами и продуктами для мирных жителей.