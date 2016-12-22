В Кремле рассказали об окончании ротации губернаторов

Ротация губернаторского корпуса, в ходе которой сменилось 10 глав регионов, завершилась. Последним, 11-м отставником, как и анонсировал РБК, станет псковский губернатор Андрей Турчак

Андрей Турчак (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Ротация губернаторов закончилась: последним главой региона, который покинет свой пост по собственному желанию в ближайшее время, будет Андрей Турчак, возглавляющий Псковскую область, рассказал РБК источник в Кремле и подтвердил собеседник, близкий к администрации президента.

Турчак после ухода с поста губернатора возглавит генсовет «Единой России» вместо Сергея Неверова, который стал руководителем партийной фракции в Госдуме, рассказывали ранее источники РБК.

В среду, 11 октября, стало известно, что «Единая Россия» перенесла назначенные на четверг заседания генерального совета и его президиума, посвященные кадровым вопросам. Как уточнила пресс-служба партии, о дате мероприятий будет сообщено дополнительно. Ранее РБК писал, что решение о назначении Турчака будет объявлено в четверг, 12 октября. Источник РБК уточнил, что «возможно, заседание будет перенесено на пятницу».

Турчак должен сменить на посту секретаря генсовета единороссов Сергея Неверова: тот 9 октября был избран лидером фракции «Единой России» вместо ушедшего на пост главы Дагестана Владимира Васильева.

За предыдущие две недели главы регионов сменились в десяти субъектах Федерации. Свои посты покинули глава Самарской области Николай Меркушкин (вместо него был назначен сенатор Дмитрий Азаров), нижегородский губернатор Валерий Шанцев (заменен на замглавы Минпромторга Глеба Никитина), губернатор Красноярского края Виктор Толоконский (его место занял спикер краевого Законодательного собрания Александр Усс). Главу Дагестана Рамазана Абдулатипова сменил лидер думской фракции единороссов Владимир Васильев, Игоря Кошина из Ненецкого автономного округа — замминистра экономического развития Александр Цыбульский. Еще один замглавы Минэка, Станислав Воскресенский, стал губернатором Ивановской области вместо Павла Конькова. Губернатором Приморья вместо Владимира Миклушевского стал гендиректор «Росморпорта» Андрей Тарасенко, Новосибирскую область возглавил мэр Вологды Андрей Травников, сменивший Владимира Городецкого. Вадима Потомского в Орловской области сменил коммунист из Мосгордумы Андрей Клычков, а Виктора Назарова в Омской области -.депутат Госдумы от «Справедливой России» Александр Бурков.