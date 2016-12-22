Порошенко отверг предложение отказаться от Крыма за компенсацию

Президент Украины, выступая на пленарном заседании ПАСЕ, отказался считать вопрос принадлежности Крыма закрытым

Петр Порошенко (Фото: Сергей Чузавков / AP)

Президент Украины Петр Порошенко, выступая на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), заявил о своем решительном несогласии с утверждениями, что вопрос принадлежности Крыма можно считать закрытым.

«Трибуна ПАСЕ была создана не для призывов торговать территориями за деньги, нефть или газ», — заявил Порошенко.

Накануне, 10 октября, президент Чехии Милош Земан заявил в ПАСЕ, что спор по поводу Крыма во избежание войны в Европе необходимо решить путем выплаты Украине российской компенсации за потерянные территории.

По словам Земана, присоединение Крыма к России, несомненно, было аннексией, но теперь это уже fait accompli, то есть свершившийся факт, и ситуацию невозможно вернуть в первоначальное состояние.

Порошенко отказался признать вопрос о принадлежности полуострова fait accompli, отметив, что Украина «никогда не покинет своих граждан — ни в Крыму, ни на Донбассе, ни в российских тюрьмах».

«Москва продолжает нагло закрывать глаза на наши настойчивые призывы, на призывы международного сообщества вернуться в международное правовое поле», — заявил Порошенко. По его словам, целью российской агрессии является уничтожение демократии, а также прав и свобод человека.

Накануне первый заместитель председателя Верховной рады, член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко назвала заявление Земана «ужасающим в своем цинизме», а его самого — «антигавелом».

«Украина не будет торговать своими гражданами, территорией, суверенитетом, честью и достоинством. Это не продается», — написала Геращенко на своей странице в сети Facebook.

В тот же день глава МИД Украины Павел Климкин, комментируя слова Земана, выразил уверенность, что того уже не исправить и бороться надо не с ним. «В театре есть режиссеры и есть актеры. Те, кто пригласил его к выступлению, знали, что он скажет. С ними и надо бороться», — написал Климкин в своем Twitter.