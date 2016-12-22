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Евросоюз заявил о непризнании выборов в Крыму
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Евросоюз заявил о непризнании выборов в Крыму
Политика, 22:54
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Евросоюз заявил о непризнании выборов в Крыму
ЕС не признал «незаконную аннексию Крыма» Россией и, следовательно, не признает прошедшие на территории полуострова выборы, заявили в Европейской внешнеполитической службе. Ранее протест в связи с голосованием Москве выразил Киев

Европейский союз не признает прошедшие на территории Крыма выборы. Об этом говорится в заявлении представителя Европейской службы внешних дел, опубликованном на сайте организации.

ЕС, как пояснили в службе, «не признал незаконную аннексию Россией Крыма и Севастополя и поэтому не признает проведение выборов на Крымском полуострове».

«Любой [депутат], избранный в Крыму, претендующий «представлять» полуостров и Севастополь, не будет признан в качестве представителя территорий, которые являются украинскими», — заявили в Европейской службе внешнеполитической деятельности. ЕС, как добавил представитель организации, «остается непоколебимым в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины».

Ранее, 10 сентября, в России прошел Единый день голосования. Выборы также состоялись на территории Крыма. Жители полуострова выбрали муниципальных депутатов. Помимо этого в воскресенье в Крыму прошли довыборы членов Госсовета, в Севастополе, в свою очередь, состоялось голосование на выборах губернатора. В городе, согласно данным республиканского ЦИКа, в этот день были открыты 184 избирательных участка.

Протест Москве в связи с выборами в Крыму уже выразил Киев. «Избирательные процессы» на полуострове официальный представитель украинского МИДа Марьяна Беца назвала «грубым нарушением Россией международного права и законов Украины». Позже украинское внешнеполитическое ведомство призвало западные страны и международные организации расширить в связи с выборами в Крыму санкции против России. На полуострове, в свою очередь, назвали такую реакцию Киева «обычной». Протест МИД Украины является «состоянием души», заявил глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Евросоюз , Крым , Севастополь , Выборы , Единый день голосования
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