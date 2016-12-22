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В Кремле посчитали выборы поводом для смены сразу нескольких губернаторов
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В Кремле посчитали выборы поводом для смены сразу нескольких губернаторов
Политика, 09:10
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В Кремле посчитали выборы поводом для смены сразу нескольких губернаторов
Итоги выборов в Кремле рассматривают как поддержку курса на формирование нового поколения управленцев. Замена глав регионов продолжится осенью, в отставку могут быть отправлены до десяти губернаторов, рассказали источники РБК
Владимир Путин на избирательном участке №2151 (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Повод для отставок

В администрации президента считают, что итоги выборов 10 сентября, на которых победили все новые главы регионов, — это поддержка курса на изменение губернаторского корпуса и формирование нового поколения управленцев, рассказали РБК источник, близкий к Кремлю, и федеральный чиновник.

Минувшей зимой и весной были назначены новые губернаторы в семи регионах: Пермском крае, Новгородской, Рязанской области, Бурятии, Марий Эл, Карелия и Удмуртия. Речь идет о Максиме Решетникове, Андрее Никитине, Николае Любимове, Алексее Цыденове, Александре Евстифееве, Артуре Парфенчикове и Александре Бречалове. Все они, как показывают предварительные итоги голосования, победили в первом туре.

Итоги голосования за этих губернаторов показали, что у людей есть запрос на обновление, заявил один из собеседников РБК. Сделав ставку на новых людей, прошедших сложную систему тестирования, президент дал сигнал, что начал формировать новое поколение управленческой элиты, добавляет другой собеседник. Результаты голосования, по его словам, показывают, что у избирателей высокие ожидания от «новичков», добавляет другой собеседник РБК.

Кремль продолжит омоложение и обновление губернаторского корпуса: этой осенью ожидается замена порядка десяти глав регионов, уточняет близкий к Кремлю собеседник РБК и подтверждает другой источник, близкий к администрации президента. Логично, если обновление губернаторского корпуса с учетом успешного опыта прошедших выборов продолжится, соглашается федеральный чиновник в беседе с РБК. Отставок запланировано много, сказал РБК другой федеральный чиновник. В каких регионах сменятся руководители, собеседники РБК говорить отказались.

Без установок

Задача нарастить явку на региональных выборах Кремлем не ставилась, и этот подход, как считают в администрации президента, себя оправдал — показатели явки практически во всех регионах оказались в пределах средней нормы, говорит федеральный чиновник. Кроме того, в Псковской области было возбуждено уголовное о попытке подкупа избирателей в преддверии дополнительных выборов депутата областного собрания и депутатов местной гордумы. а в Ново-Переделкино мэр Москвы Сергей Собянин уволил главу района и его заместителя «за грубейшие нарушения», допущенные при подготовке муниципальных выборов. Всего МВД России возбудило девять уголовных дел в рамках предвыборного периода, заявил в воскресенье ​замглавы ведомства Александр Горовой (цитата по «Интерфакс»).

Реакция на нарушения — это сигнал элитам, что фальсификация выборов будет жестко пресекаться, поясняет федеральный чиновник.

Ранее на встрече с политиками и общественниками первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко говорил, что итоги голосования на тех или иных участках будут отменяться в случае сомнений в честности голосования, рассказывали источники РБК.

Высокий результат показали новые губернаторы там, где до этого сняли не очень популярных руководителей, скажем, в Марий Эл, сказал РБК политолог Евгений Минченко. Но оправдала ли себя стратегия Кремля на обновление губернаторского корпуса, пока говорить рано: нужно смотреть, как они проявят себя в деле, констатировал эксперт.

Что касается явки, то, по словам Минченко, ее нужно оценивать относительно ситуации в каждом регионе: «Например, в Свердловской области на прошлых выборах губернатора явка была 33,5%, а сейчас выше», — отметил эксперт.

Авторы: Наталья Галимова, Вера Холмогорова.
Теги: Кремль , увольнения , губернаторы , Выборы
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