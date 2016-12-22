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В Сеуле рассказали о похищенном хакерами плане покушения на лидеров КНДР
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В Сеуле рассказали о похищенном хакерами плане покушения на лидеров КНДР
Политика, 15:42
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В Сеуле рассказали о похищенном хакерами плане покушения на лидеров КНДР
Северокорейские хакеры могли получить документы, в которых описаны секретные операции, в том числе план устранения руководства КНДР в случае войны. Пока военные Южной Кореи установили содержание только 20% похищенной информации
Фото: Stephen Morton / Bloomberg / Getty Images

В Сеуле полагают, что хакеры из КНДР могли украсть из внутренней сети южнокорейской армии секретные документы, в которых описывается оперативный план 5015 — по устранению руководства Северной Кореи в случае войны на полуострове. Также у злоумышленников могли оказаться документы, касающиеся оперативного плана 3100, в котором описывается, как нужно реагировать на небольшие провокации со стороны северного соседа. Об этом рассказал депутат от Демократической партии Южной Кореи Ли Чоль Хи, передает агентство Yonhap.

Депутат ссылался на информацию, полученную от неназванных военных чиновников. По этим данным, всего злоумышленники украли 235 Гб документов, но в Сеуле пока смогли установить содержание только 20% из них. Среди украденного — планы для сил специального назначения на случай «непредвиденных обстоятельств», доклады командованию стран-союзниц, данные о ключевых военных объектах и электростанциях Южной Кореи.

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Газета The Korea Herald пишет, что всего было похищено​ 295 документов, из которых 226 были под грифом «секретно», 42 — «конфиденциально», 27 — «для служебного пользования».

В Министерстве национальной обороны Южной Кореи отказались комментировать слова Ли, пишет издание. По данным газеты, об утечке стало известно в декабре 2016 года. Военные тогда подтвердили, что произошла утечка засекреченной информации, но не стали вдаваться в детали и заявили, что утечка не была «серьезной». Согласно данным Ли Чоль Хи, взлом произошел в сентябре, передает Yonhap.

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В конце сентября в Сеуле заявили, что хакеры из КНДР пытались атаковать расположенные в Южной Корее биржи криптовалют. Но, подчеркнули власти, «реального ущерба» в результате кибератак причинено не было.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: КНДР , хакеры , Южная Корея
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