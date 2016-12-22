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Правительство Каталонии решило отложить провозглашение независимости
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Правительство Каталонии решило отложить провозглашение независимости
Каталония хочет независимости, 20:46
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Правительство Каталонии решило отложить провозглашение независимости
На выступлении в региональном парламенте глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон призвал отложить провозглашение независимости от Испании. По его словам, Барселоне и Мадриду требуется «много недель диалога»
Карлес Пучдемон во время выступления перед парламентом. 10 октября 2017 года (Фото: Albert Gea / Reuters)

Каталония временно приостанавливает действие результатов референдума о независимости. Об этом в своем выступлении перед каталонским парламентом вечером 10 октября заявил президент Женералитата (правительства Каталонии) Карлес Пучдемон. Выступление должно подвести итоги референдума 1 октября, на котором 90% проголосовавших каталонцев (при явке в 43%) поддержали независимость от Испании. Пучдемон объяснил это необходимостью длительного диалога с Мадридом, который «займет много недель».

По его словам, каталонские власти организовали референдум, несмотря на протесты Мадрида, чтобы «выполнить свои обещания». Ранее в 2014 году в Каталонии был проведен консультативный опрос населения, на котором 80% высказались за независимость. «Мы пытались следовать испанской конституции, подали запрос на проведение референдума, но нам было отказано. По сути, это унижение», — добавил он.

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«Многие каталонцы уверены, что единственный способ гарантировать выживание в таких условиях — сделать Каталонию отдельным государством, — отметил Пучдемон. — Однако мы не сумасшедшие, не преступники, не мятежники».

Выступление Пучдемона постоянно откладывалось. После объявления в пятницу, 6 октября, итоговых результатов референдума Женералитат заявил, что Пучдемон представит парламенту дальнейшие шаги его кабинета в понедельник. На выходных выступление каталонского лидера было перенесено на вторник, а в последний момент речь была отложена еще на час.

Последнюю отсрочку пресс-служба правительства Каталонии объяснила необходимостью посовещаться с руководством парламентских фракций и неназванными «международными посредниками». Источник Bloomberg в окружении Пучдемона отмечал, что о встрече с ним в последнюю минуту попросили «церковные иерархи и руководство другого испанского региона».

Еще до выступления каталонского лидера перед парламентом The New York Times называла готовящуюся речь «поворотным моментом» в кризисе после референдума о независимости. Опрошенные газетой аналитики уверяли, что Пучдемон выберет промежуточную тактику и обнародует смягченную декларацию, оставляющую место для переговоров с Мадридом.

В среду, 11 октября, ожидается выступление премьер-министра Испании Мариано Рахоя в испанском парламенте. Ранее Рахой уверял, что провозглашение Каталонией независимости «ни к чему не приведет», не исключив никаких законных мер для подавления сепаратизма. По испанским законам мятеж карается 15 годами тюрьмы.

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Испанское правительство в случае одностороннего провозглашения каталонской независимости имеет право задействовать ст. 155 Конституции, которая гласит: если один из регионов нарушает Основной закон страны или предпринимает действия в ущерб государственным интересам Испании, Мадрид может в принудительном порядке «принять меры для выполнения регионом обязательств». Рахой может приостановить действие каталонской автономии и ввести режим прямого управления. С момента принятия конституции в 1978 году эта статья не применялась ни разу.

Запуск процедуры по ст. 155 проводит правительство Испании с согласия большинства сенаторов. В сенате большинство в 61% мандатов принадлежит консервативной Народной партии Рахоя. При этом в нижней палате фракция Народной партии занимает лишь 38% мест (результат на выборах в июне 2016 года — 33%). Последние полтора года Рахой возглавляет неустойчивое правительство меньшинства, основанное лишь на вотуме доверия. Кроме того, как отмечает Bloomberg, трехступенчатая процедура активации ст. 155 Конституции (предупреждение властям региона, запрос правительства, голосование сенаторов) растягивает реакцию Мадрида на несколько недель.

Фото: Анастасия Юдицкая / РБК

В Каталонии движение Пучдемона «Вместе за «да» также не имеет большинства в парламенте, составляя правящую коалицию с радикальными сепаратистами из «Кандидатуры народного единства» (CUP). Именно недовольством CUP первоначальным «мягким» вариантом речи The Guardian объясняет последнюю часовую отсрочку речи Пучдемона.

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Политика

Шаткое положение обоих лидеров — в Мадриде и Барселоне — сказалось на их неуступчивости, что и привело к текущему противостоянию, считают опрошенные РБК эксперты. Пучдемон вынужден принимать во внимание мнение более радикальных партнеров по коалиции, а второй подряд (с 2014 года) референдум, ни к чему не приведший, каталонцы Женералитату не простили бы.

Рахой не мог удовлетворить требования Барселоны, поскольку часть из них (признание каталонцев нацией, расширение автономии региональных судов) уже признаны неконституционными, а перераспределение налоговых доходов в пользу Каталонии вызвало бы критику и непонимание в период экономического кризиса.

Из всех 17 регионов страны Каталония обладает крупнейшей экономикой. В 2016 году, по подсчетам Женералитата, ВРП Каталонии составил €224 млрд, или около 18% от ВВП Испании. Каталонский экспорт достигает €65,1 млрд в год (26% от всей страны), а безработица в Каталонии заметно ниже среднеиспанской — 15,7 против 19,6% в 2016 году.

Однако благополучие региона после провозглашения независимости остается под вопросом. Сразу после референдума руководство Евросоюза предупредило Барселону, что после выхода из Испании Каталонии придется заново подавать заявку на вступление в ЕС. Это же касается участия Каталонии в ВТО и других международных организациях.

Крупные корпорации, базирующиеся в Каталонии, уже продумывают пути отхода на случай провозглашения независимости. О планах перенести штаб-квартиру из Барселоны в Валенсию в пятницу сообщил CaixaBank, третий по размеру активов банк Испании. Кроме того, как пишет Bloomberg, многие отрасли сферы услуг — телекоммуникации, энергетика, транспорт — находятся в руках не правительства Каталонии, а властей Испании или общенациональных корпораций.

Автор: Георгий Макаренко.
Теги: референдум , сепаратизм , Каталония , Мариано Рахой
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