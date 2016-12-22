Трамп благословил всех перед встречей с ураганом «Ирма»

Президент США Дональд Трамп за считанные часы до того, как ураган «Ирма» достиг побережья США, благословил всех. Трамп заявил, что все службы и ведомства на уровне правительства и штатов готовы к удару стихии

Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности Службы береговой охран, Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA), а также сотрудников ведомств на уровне штатов к встрече с ураганом «Ирма». Президент благословил всех.

«Береговая охрана США, FEMA и все храбрые сотрудники на федеральных ведомств и на уровне штатов готовы. «Ирма» на подходе. Благослави вас всех Бог!», — написал он в своем Twitter.

За несколько часов до этого сообщения президент созвал совещание с членами федерального правительства, посвященное подготовке к встрече урагана «Ирма». Трамп попросил всех, кто находится в будущей зоне бедствия, выполнять указания властей, так как ураган «обладает огромной разрушительной силой». Он подчеркнул, что «собственность можно восстановить, а жизнь — нет».

Ураган уже прошел над Кубой, его эпицентр был в 200 километрах от Гаваны, тем не мене порывы ветра достигали скорости 200 км/ч. По информации Reuters, ураган нанес серьезный ущерб столице Кубы Гаване, прибрежным курортам и городам. В Гаване частично прекращена подача воды и электричества, несколько кварталов оказались затопленными, из центральных районов города, примыкающих к порту, были эвакуированы около 10 тыс. человек.

Руководитель энергетической компании Florida Power & Light (FPL) Эрик Силоджи заявил, что американские энергетики «приготовились к худшему». Без электричества могут остаться около 9 млн человек, две атомные электростанции приостановлены в связи с приближением урагана «Ирма».

Национальный центр предупреждения ураганов США 9 сентября заявил, что ураган «Ирма» усилился до максимальной, пятой категории. Порывы ветра достигали скорости 300 километров в час. Позже синоптики заявили, что мощность урагана снизилась, однако при приближении к Флориде она снова усилится.

25 августа на юго-восточное побережье США обрушился ураган «Харви», который назвали самым мощным ураганом в США за последние 12 лет. Скорость ветра достигала 200–208 км/ч. На ликвидацию последствий от этого урагана Вашингтон выделил $15,25 млрд. Президент Трамп тогда высоко оценил работу спасательных служб и местных властей.