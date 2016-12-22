Эрдоган пообещал Порошенко не признавать «аннексию Крыма»

Президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе переговоров с Петром Порошенко пообещал поддерживать территориальную целостность Украины, однако ушел от ответа на вопрос о введении антироссийских санкций

Реджеп Тайип Эрдоган и Петр Порошенко (Фото: Михаил Палинчак / ТАСС)

На совместной пресс-конференции после встречи с президентом Украины Петром Порошенко президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара будет и в дальнейшем поддерживать территориальную целостность Украины, включая Крым. «Мы не признали и не признаем незаконную аннексию Крыма», — цитирует турецкого президента агентство УНИАН.

Один из журналистов спросил Эрдогана, готова ли его страна присоединиться к антироссийским санкциям на фоне постоянных заявлений о поддержке территориальной целостности Украины. Однако вместо ответа турецкий президент стал рассказывать о деликатности темы Крыма и судьбе крымских татар. «Мы сейчас пытаемся принять любые меры в отношении наших братьев крымских татар, которые находятся в заключении, и я думаю, что со временем мы получим результат этих усилий», — сказал он.

Крымских татар Эрдоган назвал братьями. «Мы не видим наших братьев отдельно от нас и не видим их такими в будущем», — подчеркнул он, поблагодарив Украину за помощь крымским татарам, которые «доказали верность своей стране».

Порошенко, в свою очередь, предложил Турции войти в международную «группу друзей деоккупации Крыма».

Также Эрдоган и Порошенко заявили о намерении удвоить или даже утроить двусторонний товарооборот. «Реализации наших целей, конечно, будет содействовать среди прочего обустройство линии специальной конфиденциальной связи, которая установлена на днях между президентом Украины и президентом Турции», — добавил глава украинского государства.

28 сентября переговоры с Эрдоганом провел президент России Владимир Путин. По их итогам глава российского государства назвал турецкого коллегу своим другом. Стороны отметили рост двустороннего товарооборота. При этом тема Крыма на пресс-конференции по итогам встречи в Анкаре не звучала.

В сентябре 2016 года на Генассамблее ООН президент Украины Петр Порошенко встретился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Пресс-служба Порошенко сообщала, что на встрече Эрдоган пообещал оказывать Украине поддержку «в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности государства как в двустороннем, так и многостороннем измерениях». Турецкий президент также отмечал, что возобновление диалога с Россией не повлияет на непризнание Турцией присоединения Крыма к России.

В августе 2017 года министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу объяснил, что Турция не присоединилась к антироссийским санкциям, поскольку «предпочитает политическое вовлечение и диалог».

Крым вошел в состав России после референдума на полуострове весной 2014 года. Киев этого шага не признал и обвинил Россию в аннексии Крыма. Москва эти обвинения неоднократно отвергала.