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Максакова заявила о знакомстве «заказчика убийства» мужа с генералом ФСБ
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Максакова заявила о знакомстве «заказчика убийства» мужа с генералом ФСБ
Убийство Вороненкова, 20:33
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Максакова заявила о знакомстве «заказчика убийства» мужа с генералом ФСБ
Мария Максакова заявила, что способствовала знакомству бывшего гражданского мужа Владимира Тюрина, подозреваемого Киевом в организации убийства ее супруга Дениса Вороненкова, с генералом ФСБ Олегом Феоктистовым
Мария Максакова (Фото: РИА Новости)

В интервью РБК Максакова назвала «неоспоримым фактом» то, что бизнесмен Владимир Тюрин, с которым она жила несколько лет, является заказчиком убийства ее супруга, бывшего депутата Государственной думы Дениса Вороненкова. Также она указала, что Тюрин был хорошо знаком с генералом Олегом Феоктистовым, который возглавлял 6-ю службу ФСБ.

По словам Максаковой, она сама способствовала знакомству Тюрина с Феоктистовым. «Давно расставшись с ним (с Тюриным. — РБК), я ему помогала. Когда он выходил из СИЗО под домашний арест, я ему привела адвоката Вершинина. Через другого подзащитного этого адвоката он познакомился с 6-й службой ФСБ. Факт знакомства неоспоримый, они хорошо знакомы», — сказала вдова Вороненкова.

Максакова предположила, что «Кремль, уволив Феоктистова, дал негативную оценку произошедшему». «ФСБ — большая структура, в которой работают много приличных и замечательных офицеров. Но там образовалась группа беспредельщиков, которая уже давно надоела всем и внутри, и вне», — добавила она.

Вдова экс-депутата Госдумы рассказала также, что уже пять месяцев знала о выводах украинских следователей о роли Тюрина в организации покушения, поскольку ее с ними знакомили как потерпевшую. «Есть доказанные эпизоды, они полно разложили картинку, не остается никаких сомнений ни о чем», — подчеркнула она.

Максакова негативно охарактеризовала Тюрина, однако выразила уверенность в том, что личного мотива у него не было. В интервью телеканалу «112 Украина» Максакова уточнила, что Вороненков был «дискомфортен» Тюрину, однако «этот мотив недостаточен для того, чтобы убивать».

Ранее Максакова заявила агентству ТАСС, что «мотив ревности или мести» не был причиной убийства Вороненкова. По ее словам, с Тюриным она рассталась десять лет назад. «Естественно, у меня все эти десять лет была личная жизнь, потом я вышла замуж по большой любви за Дениса, с чем Тюрин нас поздравил и всячески демонстрировал свое одобрение», — сказала она.

Решавшие вопросы: кем были бизнес-партнеры Дениса Вороненкова

Мария Максакова вышла замуж за Дениса Вороненкова в марте 2015 года. Тогда она была депутатом Госдумы от «Единой России», а ее супруг — от КПРФ.

Генеральный прокурор Украины днем 9 октября рассказал на пресс-конференции, что у подозреваемого Тюрина «был личный мотив». Также он упомянул о том, что бизнесмен восемь лет был гражданским мужем Максаковой.

Луценко заявил, что «интересы Тюрина совпали с желанием ФСБ убрать Вороненкова», сообщило УНИАН. В ходе пресс-конференции он упомянул «некоего Феоктистова, который через две недели после убийства экс-депутата вернулся к работе в ФСБ». Луценко утверждал, что «Феоктистов был отстранен оттуда в результате действий Вороненкова на своей должности, который раскрыл коррупционную схему в ФСБ».

Украинский чиновник назвал Тюрина «криминальным авторитетом» и указал, что Генеральная прокуратура направит запрос о его экстрадиции из России. Тюрин, по словам Луценко, подозревается в совершении преступлений по трем статьям УК Украины: «Умышленное убийство из корыстных целей», «Организация умышленного убийства», «Умышленное убийство, совершенное по заказу».

Убийство экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова в Киеве. Фотогалерея Еще 7 фото
Фотогалерея

Источник РБК в Следственном комитете заявил, что в ходе расследования, которое проводится правоохранительными органами России, рассматриваются различные версии, в том числе и бытовая. Однако версию убийства на почве ревности в Москве не считают приоритетной.

Вороненков был убит в центре Киева 23 марта этого года. Преступник выстрелил в него, когда перебравшийся в Киев бывший депутат Государственной думы от КПРФ вышел из отеля. Исполнителем убийства был Павел Паршов, который во время покушения был ранен охранником жертвы и позднее умер в больнице.

Луценко утверждает, что Паршов организовал убийство по предварительному сговору с четырьмя гражданами Украины — Василенко, Лосем, Левенцом и Тарасенко. Лося и Тарасенко задержали, Василенко и Левенец находятся в розыске.

Олег Феоктистов до августа 2016 года был первым заместителем начальника управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ. Два собеседника РБК, близких к руководству ФСБ, а также два сотрудника ФСБ назвали Феоктистова «одним из самых влиятельных силовиков» в России. Позже он работал в «Роснефти», однако в марте 2017 года глава компании заявил, что Феоктистов покинул ее.

18 сентября один из свидетелей по делу Улюкаева, участвовавший в задержании экс-министра сотрудник ФСБ Алексей Калугин, рассказал, что Феоктистов вместе с главой компании «Роснефть» Игорем Сечиным подавал заявление о вымогательстве со стороны Улюкаева. Ранее источник РБК утверждал, что Феоктистов курировал операцию по делу Улюкаева.

Авторы: Артем Филипенок, Илья Немченко, Олег Сошин.
Теги: Украина , Юрий Луценко , Денис Вороненков , Мария Максакова , Олег Феоктистов
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