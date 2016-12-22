Генсек НАТО назвал батальоны в Румынии частью сил сдерживания России

НАТО увеличило свое военное присутствие в районе Черного моря после марта 2014-го, поскольку Россия становится «все более напористой» в этом регионе, особенно в Крыму. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг (Фото: Inquam Photos / George Calin / Reuters)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал многонациональные батальоны НАТО, дислоцированные в Румынии, частью мер альянса по сдерживанию России, об этом он заявил на пресс-конференции в Бухаресте, передает Reuters.



По словам Столтенберга, размещение частей связано с военным присутствием России на черноморском побережье, особенно в Крыму. В ответ на это НАТО также нарастил свое присутствие, пояснил Столтенберг.

Он отметил, что в Черном море теперь проводится все больше военно-морских учений с участием большего количества военных кораблей. Генсек НАТО также подчеркнул, что альянс беспокоит отсутствие прозрачности, когда речь идет о военных учениях, проводимых Россией. В частности, были упомянуты белорусско-российские тактические учения «Запад-2017», прошедшие в сентябре.

Генсек, впрочем, отметил, что не хочет новой холодной войны. «Россия — наш сосед, и мы не хотим изолировать ее, мы не хотим новой холодной войны», — закончил он свою речь.





Российско-белорусские военные учения «Запад-2017» завершились 20 сентября. Они проводятся Россией и Белоруссией каждые четыре года.



По окончании учений глава Минобороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что Россия моделировала конфликт со странами НАТО. По его словам, во время учений наблюдались очевидное использование тактических и стратегических решений и реальные бомбардировки близ литовской границы. Кароблис подчеркнул, что Россия становится все более серьезной угрозой для прибалтийских стран и НАТО.

​«Это уже не армия, которая была в 2009-​м или 2014 году. Она учится на ошибках в Сирии и явно набирает силу», — подчеркнул министр. О том же ранее заявила и президент Литвы Даля Грибаускайте, которая сказала, что поведение России у границ с Литвой имело «агрессивный и наступательный характер», а маневры напоминают реальный конфликт со странами НАТО.