Турция выдала ордер на задержание второго сотрудника консульства США

Турецкие власти выдали ордер на задержание уже второго сотрудника американского консульства. По данным местных СМИ, сотрудники спецслужб уже допросили его родственников

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на NTV-Turk, в Турции выдали ордер на задержание сотрудника консульства США. Телеканал утверждает, что мужчина пока не взят под стражу, однако представители спецслужб уже поговорили с его женой и дочерью.

Имя и национальность сотрудника консульства не называются. Официально Министерство юстиции Турции информацию не комментирует, указывает Reuters.

На прошлой неделе сотрудники правоохранительных органов Турции задержали работавшего в Генеральном консульстве США в Стамбуле Метина Топуза. Гражданин Турции был обвинен в шпионаже. По данным следствия, Топуз был связан с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO). Последнего считают организатором попытки госпереворота в Турции в июле 2016 года.

Топуз работал в американском консульстве с 1994 года, утверждает издание Yeni Safak. По его информации Топуз по мобильному телефону связывался в том числе с активным членом террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России), который был причастен к нападению на британское консульство и синагогу в Турции в 2003 году. Помимо этого, он общался с прокурором Зекерией Озом, который был связан с FETO и покинул страну после провала попытки путча.

После задержания Топуза США приняли решение заморозить выдачу виз стамбульским генконсульством. В Анкаре назвали подобные действия несправедливыми, указав, что власти Турции имеют полное право возбуждать уголовное дело против своего гражданина на территории республики.