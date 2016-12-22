Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,61 58,13 EUR Нал. 68,79 68,21 USD Бирж. 58,35 +0,16 EUR Бирж. 68,48 +0,19 USD ЦБ. 58,32 +0,55 EUR ЦБ. 68,39 +0,85 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 4588,01 -9,71 ММВБ 2092,36 -0,07% РТС 1129,53 -0,42% Brent 55,50 -0,32% DJIA 22773,67 -0,01% Nasdaq 6590,18 +0,07% FTSE 7498,73 -0,32%
Турция выдала ордер на задержание второго сотрудника консульства США
Лента новостей
Турция выдала ордер на задержание второго сотрудника консульства США 16:16, Политика В работе личного кабинета и приложения Тинькофф Банка произошел сбой 16:04, Бизнес Английский футболист попал в Книгу рекордов Гиннесса 16:01, Спорт Памяти Жана Рошфора 15:52, Фотогалерея  Песков назвал «проявлением популярности» сделанную к юбилею Путина куртку 15:17, Общество Владимир Бурматов уйдет с поста главы ЦИК «Единой России» 15:10, Политика В Кремле «не дошли руки» до истории о бургерах ко дню рождения Путина 14:59, Политика Пробные контракты: с чем уехал из России король Саудовской Аравии 14:57, Мнение Возбуждено третье уголовное дело после ДТП под Владимиром 14:53, Общество Путин сменил губернатора Омской области 14:51, Политика Руководство Промсвязьбанка отменило отпуска из-за письма о проблемах 14:45, Финансы Противники «Матильды» подали патриарху Кириллу 100 тыс. обращений 14:45, Общество Памфилова призналась Путину в отсутствии способностей волшебницы 14:44, Политика RT удалил оказавшийся фейком ролик о нью-йоркском «путинбургере» 14:44, Технологии и медиа Канделаки прокомментировала смену руководства «Матч ТВ» 14:33, Технологии и медиа В Кремле назвали «очень позитивными» контакты с Эр-Риядом по С-400 14:12, Политика Синоптики рассказали о «сентябрьском тепле» в Москве 14:11, Общество После анонимных звонков в Петербурге эвакуировали комитеты Смольного 14:05, Общество «Газпром-Медиа» передаст «Матч ТВ» управляющей компании Comedy Club 14:03, Технологии и медиа СМИ назвали главные трансферные цели «Барселоны» 14:00, Спорт В России за один учебный год на уроках физкультуры погибли 211 учеников 13:58, Общество Сгоревший рынок «Синдика» был застрахован на 4,2 млрд руб. 13:54, Финансы АЕБ вдвое увеличила прогноз продаж автомобилей в России 13:54, Бизнес «Роснефть» назвали претендентом на активы Sinopec в Аргентине за $1 млрд 13:54, Бизнес Омбудсмен заявил об избирательном согласовании митингов в Петербурге 13:47, Политика Неверов возглавил фракцию «Единой России» в Госдуме 13:42, Политика Умер актер — звезда фильмов про Анжелику и высокого блондина 13:41, Общество Вице-президент США покинул матч НФЛ из-за акции протеста футболистов 13:30, Общество
Турция выдала ордер на задержание второго сотрудника консульства США
Политика, 16:16
0
Турция выдала ордер на задержание второго сотрудника консульства США
Турецкие власти выдали ордер на задержание уже второго сотрудника американского консульства. По данным местных СМИ, сотрудники спецслужб уже допросили его родственников

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на NTV-Turk, в Турции выдали ордер на задержание сотрудника консульства США. Телеканал утверждает, что мужчина пока не взят под стражу, однако представители спецслужб уже поговорили с его женой и дочерью.

Имя и национальность сотрудника консульства не называются. Официально Министерство юстиции Турции информацию не комментирует, указывает Reuters.

На прошлой неделе сотрудники правоохранительных органов Турции задержали работавшего в Генеральном консульстве США в Стамбуле Метина Топуза. Гражданин Турции был обвинен в шпионаже. По данным следствия, Топуз был связан с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO). Последнего считают организатором попытки госпереворота в Турции в июле 2016 года.

Топуз работал в американском консульстве с 1994 года, утверждает издание Yeni Safak. По его информации Топуз по мобильному телефону связывался в том числе с активным членом террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России), который был причастен к нападению на британское консульство и синагогу в Турции в 2003 году. Помимо этого, он общался с прокурором Зекерией Озом, который был связан с FETO и покинул страну после провала попытки путча.

После задержания Топуза США приняли решение заморозить выдачу виз стамбульским генконсульством. В Анкаре назвали подобные действия несправедливыми, указав, что власти Турции имеют полное право возбуждать уголовное дело против своего гражданина на территории республики.

Вечером 8 октября турецкое посольство в США заявило, что приостанавливает оказание услуг по выдаче виз для американских граждан, объяснив это «зеркальным ответом» на действия Вашингтона.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: Турция , консульство США
Главное
Путин сменил губернатора Омской области Политика
Материалы по теме
Анкара зеркально лишила американцев виз в Турцию Политика
США ответили на арест своего дипломата в Турции визовыми ограничениями Политика
Эрдоган сообщил о визите Путина в Турцию в 2018 году Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку