Появилось видео проверки будущих губернаторов прыжками со скалы

В распоряжении РБК оказалось видео, на котором потенциальные кандидаты в губернаторы прыгают в воду с семиметрой скалы. Этот тренинг — часть программы РАНХиГС по подготовке кадрового резерва для администрации президента

Частью специального тренинга для потенциальных кандидатов в главы регионов стали прыжки с семиметровой скалы в реку на Агурских водопадах, неподалеку от Сочи. Видео с прыжками в воду есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил один из участников тренинга.

Видео: РБК

Пресс-секретарь РАНХиГС Дмитрий Соколов рассказал РБК, что прыжки со скалы были частью сочинского тренинга. По его словам, после спуска со скалы участники тренинга занялись каньонингом — совершили по горной реке пешую двухчасовую прогулку.

На видео фигурируют люди, которых источники РБК и политологи прочили в главы регионов в ходе сентябрьской ротации. В том числе глава Федерального агентства научных организаций Михаил Котюков. Представитель Котюкова отказалась прокомментировать его участие в тренинге. Также в прыжках со скалы принял участие назначенный 9 октября временно исполняющим обязанности губернатора Омской области депутат от «Справедливой России» Александр Бурков.

​Ранее РБК сообщил, что с 3 по 7 октября в Сочи прошел учебный тренинг для потенциальных глав регионов. Он был организован на основе курсов Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Этот тренинг — часть девятимесячной учебной программы, организованной при участии администрации президента для подготовки кадров на губернаторские посты и на руководящие должности в регионах. Среди прошедших тренинги — представители министерств, Совета Федерации и Госдумы.

В учебной программе в разное время приняли участие более 60 человек, в том числе назначенные недавно главами регионов Дмитрий Азаров (Самарская область), Глеб Никитин (Нижегородская область), Александр Цыбульский (Ненецкий автономный округ), и Андрей Травников (Новосибирская область), Андрей Клычков (Орловская область) и Александр Бурков (Омская область).

Учебная программа составлена из индивидуальных консультаций, подготовки проектов и лекций. Судя по предварительному расписанию образовательной программы (есть у РБК), лекторами выступали представители администрации президента (ее руководитель Антон Вайно и его заместитель по внутриполитическому блоку Сергей Кириенко), главы ведомств (Дмитрий Козак, Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Максим Орешкин и другие), руководители регионов (Рустам Минниханов и Сергей Собянин), бизнесмены и представители крупных компаний (Евгений Касперский, Алишер Усманов и Игорь Сечин). Также в тренинге предусмотрены командообразующие мероприятия — парусная регата и гонки на лодках-драконах.

В конце сентября Кремль начал смену глав регионов, в ходе которой свои посты покинули руководители Самарской и Нижегородской областей, Красноярского края, Дагестана, Ненецкого автономного округа, Приморского края, Новосибирской, Орловской и Омской областей. Всего в отставку должны уйти до десяти губернаторов, сообщали ранее близкие к федеральным властям источники РБК.