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Жириновский попросил Бастрыкина отпустить Серебренникова из-под ареста
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Жириновский попросил Бастрыкина отпустить Серебренникова из-под ареста
Дело Серебренникова, 17:59
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Жириновский попросил Бастрыкина отпустить Серебренникова из-под ареста
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский направил письмо председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой смягчить меру пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову с домашнего ареста на подписку о невыезде
Владимир Жириновский (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский попросил председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина освободить режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста.

«Помещение под домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова вызвало большой общественный резонанс. По просьбе людей, хорошо знающих режиссера, обращаюсь к вам с предложением рассмотреть возможность ходатайствовать перед судом об изменении меры пресечения Серебренникова с домашнего ареста на подписку о невыезде», — говорится в письме Жириновского председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину (РБК ознакомилось с обращением) . Ранее лидер ЛДПР в эфире «Эха Москвы» пообещал поддержать Серебренникова.

«Мы не знаем всех подробностей дела, но, учитывая позицию ЛДПР по либерализации уголовного законодательства, а также поддержку Серебренникова представителями творческой элиты, лидер ЛДПР посчитал правильным обратиться с просьбой изменить меру пресечения», — прокомментировал РБК депутат от фракции «либерал-демократов» Ярослав Нилов. У партии нет опасений, что при изменении меры пресечения режиссер окажет давление на свидетелей, подчеркнул Нилов.

Серебренникова подозревают в организации хищения 68 млн руб., выделенных Минкультуры в 2011–2014 годах на реализацию театрального проекта «Платформа» на базе продюсерской компании «Седьмая студия». Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Серебренникова задержали 22 августа, на следующий день его отправили под домашний арест до 19 октября.

По решению суда срок ареста продлится до 19 октября. 4 сентября защита Серебренникова обратилась к суду с просьбой изменить меру пресечения. При этом на заседании были представлены новые поручители — всего к материалам дела были приобщены личные поручительства 74 деятелей культуры, среди которых режиссеры Александр Сокуров и Валерий Тодоровский, актеры Дмитрий Харатьян и Александр Балуев, музыканты Владимир Спиваков и Полина Осетинская и тренер Татьяна Тарасова. Изменить меру пресечения суд отказался, однако разрешил Серебренникову двухчасовые прогулки.

Автор: Мария Макутина.
Теги: ЛДПР , Владимир Жириновский , Александр Бастрыкин , Кирилл Серебренников
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