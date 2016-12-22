Социологи рассказали об основных претензиях россиян к Москве

Экология, квартирный вопрос и безопасность — главные проблемы Москвы, с точки зрения россиян, следует из опроса ВЦИОМа ко Дню города. Впрочем, у большинства респондентов столица вызывает положительные или нейтральные ассоциации

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

За что не любят

Наименее привлекательной Москва кажется россиянам с точки зрения экологической обстановки (78% опрошенных сказали, что в других регионах страны соответствующие условия лучше, тогда как Москву как привлекательную в этом аспекте отметили лишь 4%), жилищных проблем (52 и 10% соответственно), безопасности жизни (42 и 10%). Об этом говорится в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) ко Дню Москвы. Социологи интересовались, с чем у жителей России ассоциируется столица. В опросе приняли участие 1800 человек со всей страны старше 18 лет.

У большинства респондентов Москва вызывает положительные либо нейтральные ассоциации, следует из опроса. 31% россиян сообщили, что первое, что им приходит на ум при упоминании Москвы, — это слово «столица». 13% ассоциируют город с Красной площадью и практически столько же (12%) — с Кремлем.

Среди основных негативных ассоциаций россияне называют пробки, ощущение, что столица — это «отдельная страна», а также то, что в городе «суета и безумный ритм жизни» (все — по 4%).

3% россиян ощущают неприязнь к столице в целом и столько же за то, что «всё отдаем в Москву». Также респонденты назвали в качестве причин нелюбви к городу хамство, постоянные ремонты дорог, высокие цены и преступность.

Впрочем, как отмечается в исследовании ВЦИОМа, «большинство россиян считают равнозначными условия в столице и других регионах для жизни в свое удовольствие (58%), любви (66%), воспитания детей (57%) и выражения гражданской позиции (67%)».​

Руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМа Кирилл Родин отметил, что в значительной мере высказанные суждения о Москве являются довольно стереотипными и формируются на основе определенного образа столицы. Социологи также выяснили, что 31% респондентов были в Москве в последние четыре года, а 19% — и вовсе 5–10 лет назад, сказал он РБК. Несмотря на определенные стереотипы, Москва все равно остается для большинства россиян центром притяжения — для работы, для учебы, для жизни, подчеркнул социолог.

В целом подобное восприятие столицы характерно не только для жителей России, но и для других стран, сказал РБК Степан Гончаров из Левада-центра: «Столица часто воспринимается как шумный перенаселенный город».

Ранее ФОМ представил опрос, согласно которому большинство россиян (66%) полагают, что жители Москвы заметно отличаются от обитателей остальных городов и всей России. В качестве отличительных признаков столичных жителей часто упоминают высокомерие и заносчивость (11%), грубость, наглость, агрессивность (5%) и «особый менталитет» (6%), а также высокий уровень жизни и хорошую работу. Каждый четвертый россиянин в Москве не был ни разу в жизни, а большинство тех, кто был, не хотели бы в нее переехать.

Главные события

В опросе ВЦИОМа приводятся данные исследования компании «Медиалогия» по тем московским событиям, что больше всего находили отклик в средствах массовой информации. Исследование проводилось на основе данных более чем 40 тыс. СМИ — телевидения, радио, газет, интернет-изданий и информагентств.

Больше всего (4,9 тыс.) публикаций о Москве с августа 2016 по август 2017 года было посвящено старту программы реновации. О запуске программы реновации жилого фонда столицы было объявлено 21 февраля 2017 года на встрече мэра Москвы Сергея Собянина с президентом Владимиром Путиным.

Первоначально в программу должны были включить 25 млн кв. м пятиэтажных хрущевок (почти 8 тыс. домов), где проживают 1,6 млн человек. Как писал РБК, в итоге московские власти включили в программу реновации 5144 дома. 4062 из них до 15 июня проголосовали за снос на «Активном гражданине» и в центрах «Мои документы». Еще 1082 дома провели общие собрания собственников.

Почти 3 тыс. СМИ писали о Москве в связи с мартовской акцией оппозиции. 26 марта по инициативе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в столице, а также ряде других городов прошла антикоррупционная акция. По официальным данным, на улицы в центре столицы вышли около 8 тыс. человек. В то же время ФБК оценил количество демонстрантов в 20–25 тыс., очевидцы заявили о 15 тыс. участников акции.

Наконец, на третьем месте по «Медиалогии» оказался ураган, прошедший по столице в конце мая. Тогда департамент здравоохранения Москвы заявил о 11 погибших, а 70 человек обратились за помощью к медикам.