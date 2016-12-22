Минобороны заявило о ликвидации полевых командиров ИГ с Северного Кавказа

В Минобороны отчитались о военных действиях в Сирии — за последнюю неделю ВКС уничтожили несколько десятков боевиков ИГ, среди которых были влиятельные полевые командиры — выходцы из Северного Кавказа, Таджикистана и Ирака

Игорь Конашенков (Фото: Вадим Гришанкин / ТАСС)

Минобороны заявило об уничтожении воздушно-космическими силами России (ВКС) командного пункта террористов «Исламского государства» (организация, запрещенная в России) и около 80 боевиков близ города Меядин, об этом говорится в сообщении официального представителя ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, которое поступило в РБК.

«В районе населенного пункта Меядин уничтожен командный пункт террористов и до 80 боевиков, в числе которых девять выходцев из Северного Кавказа. Там же уничтожено 18 внедорожников с крупнокалиберным вооружением и три склада боеприпасов», — заявил Конашенков.

Кроме того, в результате ударов в районе Абу-Кемаля ликвидирован опорный пункт и около 40 террористов, которые являлись выходцами из Таджикистана и Ирака. Уничтожены также были семь автомобилей повышенной проходимости с крупнокалиберным вооружением (ДШК и ЗУ-23-2), добавил Конашенков.



Он сообщил, что известны имена уничтоженных влиятельных полевых командиров ИГ, которые долгое время скрывались в Ираке — это выходцы из Северного Кавказа: Абу Омар аш-Шишани, Аляуддин аш-Шишани и Салахуддин аш-Шишани.



«Ликвидация боевиков международной террористической группировки ИГИЛ в Сирийской Арабской Республике будет продолжена», — заключил Конашенков.

Сегодня Правительственные войска президента Сирии Башара Асада вошли в западную часть города Меядин и взяли под свой контроль бункеры боевиков ИГ.

Неподалеку от города Меядин располагалась исследовательский центр по созданию боевых дронов ИГ. Однако 12, 13 и 14 сентября во время авиаударов антитеррористической коалиции во главе с США этот центр. Тогда же коалиция ликвидировала трех высокопоставленных боевиков ИГ — Абу Муадх ал-Туниси, Саджид Фарук Бабаре и Абу Слмане.

5 октября, Минобороны ​сообщило, что подлодки «Великий Новгород» и «Колпино» выпустили десять крылатых ракет «Калибр» по ИГ. Целью атаки были командные пункты террористов, крупные склады боеприпасов, ангары с бронетехникой в районе города Меядин. Эти «наиболее важные объекты ИГ» российская разведка установила в течение последней недели.



«Группировке ИГИЛ в районе населенного пункта Меядин нанесен существенный урон как в живой силе, так и технике», — заявили тогда в министерстве.

