Белый дом рассказал о пожеланиях Трампа новому послу в России

Дональд Трамп встретился с новым главой американской дипмиссии в России Джоном Хантсманом и пожелал ему успехов «в работе по улучшению» отношений США с Москвой. До этого президент Владимир Путин принял у посла верительную грамоту

Дональд Трамп (Фото: Carolyn Kaster / AP)

Президент Дональд Трамп провел встречу с новым послом США в России Джоном Хантсманом и его супругой, сообщает пресс-служба Белого дома.

​Американский лидер пожелал дипломату удачи в работе по восстановлению российско-американских отношений, когда они приедут в Москву.

«Президент Дональд Трамп встретился с послом США в России Джоном Хантсманом-младшим и его супругой Мэри Кэй Хантсман, чтобы пожелать им успехов по их приезде в Москву для представления интересов США и в работе по улучшению наших отношений с Россией», — говорится в сообщении.

Другие детали встречи главы государства и главы дипломатической миссии Белый дом не привел.

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